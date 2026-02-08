Atitude de Andreas em Corinthians x Palmeiras causa revolta: 'Deve ser triste'
Clássico paulista terminou com vitória do Timão por 1 a 0
Uma atitude do meia Andreas Pereira durante a partida entre Corinthians e Palmeiras, na noite deste domingo (8), causou muita revolta nas redes sociais. O duelo válido pelo Campeonato Paulista terminou com vitória do Verdão por 1 a 0.
Na parte final da primeira etapa, Memphis Depay teve a oportunidade de abrir o placar em Corinthians x Palmeiras cobrando pênalti, mas escorregou e isolou a bola. Antes do holandês cobrar, Andreas Pereira pisoteou o local da batida e danificou o gramado.
Nas redes sociais, a atitude do jogador do Palmeiras revoltou muitos torcedores do Corinthians. Veja a cena inusitada e os comentários abaixo:
Como foi o jogo entre Corinthians e Palmeiras
A primeira grande chance da partida foi do Corinthians, após uma saída de bola errada do Palmeiras. Memphis recebeu passe dentro da área e rolou para Yuri Alberto, que passou pela defesa e finalizou forte, mas a bola desviou na marcação alviverde.
A maior chance da partida veio aos 33 minutos, quando Raphael Claus marcou pênalti para o Corinthians contra o Palmeiras após uma dividida envolvendo Gustavo Henrique, Marlon Freitas e Carlos Miguel após cobrança de escanteio.
Apesar das reclamações do Palmeiras, o árbitro manteve a marcação, mas a cobrança não foi aproveitada por Memphis Depay. O camisa 10 deslocou o goleiro adversário, mas escorregou no momento da finalização e mandou a bola para fora.
Após um primeiro tempo abaixo e com o Corinthians criando as principais chances da partida, o Palmeiras voltou mais ativo no setor ofensivo. Logo aos dois minutos, Allan fez jogada individual e finalizou rasteiro, mas Hugo Souza defendeu. Minutos depois, foi a vez do lateral Khellven arriscar uma finalização, mas mandou longe do gol.
O gol do Palmeiras saiu aos 38 minutos, quando Maurício finalizou forte, a bola desviou em Gabriel Paulista e Hugo Souza fez a defesa. No rebote, Flaco López, livre, mandou para o gol.
Após o gol, o jogo ficou mais faltoso e teve mais paralisações do que bola rolando. O Corinthians chegou a ter maior posse de bola, mas não conseguiu o empate e viu o Palmeiras vencer em sua casa.
