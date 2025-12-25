Fabinho Soldado se pronuncia após saída do Corinthians

Após o Corinthians anunciar oficialmente a saída do executivo de futebol Fabinho Soldado, o profissional foi às redes sociais para divulgar um vídeo de agradecimento e despedida do clube, após o período de trabalho.

O Corinthians comunicou o desligamento do então executivo de futebol após uma decisão tomada em comum acordo, depois de uma reunião entre o dirigente e Osmar Stabile, presidente do clube. O encontro foi realizado na sequência da conquista do título da Copa do Brasil, o segundo do Timão na temporada.

Ainda no gramado do Maracanã, logo após o quarto título do Corinthians na Copa do Brasil, Fabinho Soldado já havia indicado que seu futuro no clube era incerto. Na ocasião, afirmou que conversaria com a diretoria para alinhar os próximos passos, o que acabou se confirmando com o anúncio oficial de sua saída.

Veja abaixo trechos da despedida de Fabinho Soldado

Estou passando aqui para agradecer, com o coração cheio de orgulho e gratidão, por tudo que vivi com vocês. Por todo incentivo, todo o carinho que vocês nos deram para que fosse possível conquistar essas duas taças", iniciou.

Agradeço, em especial, ao nosso presidente Osmar (Stabile) por todo suporte que nos deu, e também ao nosso professor Dorival Júnior, sua comissão técnica, que nos ajudou a buscar o tão sonhado título. Agradeço a comissão técnica do Corinthians, que tornou possível nosso sonho e a todos os funcionários do Corinthians que trabalharam diariamente para que isso fosse possível.

E é claro, os atletas. Aqueles que, todos os dias, nós trocávamos muita coisa, foi um envolvimento muito grande. Deixo aqui minha gratidão, porque vocês fizeram o meu sonho e o sonho do torcedor se tornar realidade com essas duas conquistas.

Futuro executivo do Corinthians

O Corinthians negocia a contratação de Bruno Spindel para o cargo de executivo de futebol. A diretoria alvinegra pretende acelerar as conversas para anunciar a chegada do dirigente ainda este ano.

O objetivo é iniciar 2026 já com o novo executivo à frente do planejamento e atento às movimentações do mercado para a próxima temporada.

Bruno Spindel construiu uma trajetória de longa data no Flamengo, iniciada ainda na gestão de Eduardo Bandeira de Mello. Ao todo, foi diretor e gerente de marketing, CEO e diretor executivo de futebol.