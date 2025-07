Imprensa portuguesa ‘comemora’ interesse de Corinthians em atacante do Sporting

O Corinthians negocia com um novo reforço para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Biel, que atualmente defende as cores do Sporting, de Portugal. Nesta semana, o clube acertou as bases salariais com o jogador e negocia a compra em definitivo por 7 milhões de euros.

Durante o programa “A Bola da Noite”, do portal A Bola, de Portugal, o analista de futebol do jornal, César Mayrinck, disse que o Sporting deu sorte em receber uma oferta pelo atacante. O jornalista explicou ainda o porquê não se empolgou com a chegada de Biel ao clube.

- Eu acho que o Sporting dá muita sorte de ter recebido essa oferta do Corinthians. Vender logo para recuperar o prejuízo. Não significa que seja um mau jogador, que não vale nada, não é essa a questão”, disse, antes de completar.

- Só que na época que ele foi contratado, eu até mencionei que seria difícil dele chegar e causar impacto imediato. Não é um jogador que causaria impacto imediato, porque no próprio Bahia ele não era titular indiscutível, no Grêmio também não, e no Fluminense também não - destacou.

Com expectativa de fechar a contratação, o Corinthians pressiona o Sporting para viabilizar a chegada do atleta de 24 anos, que é uma das prioridades da diretoria nesta janela de transferências. Segundo o jornalista, a proposta do Timão é considerada irrecusável.

- Como ele não estava rendendo, receber essa oferta é praticamente você se livrar, pelo menos, do prejuízo, ficar no seis por meia dúzia. É uma proposta que, para mim, chega a ser irrecusável - disse César Mayrinck.

Biel vem recebendo poucas oportunidades sob o comando do técnico Rui Borges, o jogador fez parte do elenco nas campanhas dos títulos do Campeonato Português e da Taça de Portugal nesta temporada. Antes de finalizar, o analista falou sobre o momento financeiro do Corinthians e explicou que o atacante poderá render melhor no futebol brasileiro.

- Corinthians que vive uma crise financeira enorme, sei nem como vai pagar, fazer uma oferta em torno de 7 milhões de euros até surpreende nesse atual momento do Corinthians - destacou, antes de finalizar.

- Enfim, é uma proposta que tem que ser aceita, realmente. Chegando lá, ele deve ter uma adaptação mais fácil, um pouco melhor e, quem sabe, não volta a se encaixar”, finalizou.

Corinthians negocia contratação de Biel (Foto: Reprodução/ Instagram)

Corinthians tem prioridade por Biel

O clube avançou nas tratativas pela contratação e já acertou bases salariais com Biel, que deu prioridade ao Corinthians. A atitude agradou à diretoria Alvinegra, que não aceita pagar o valor de 7 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) e negocia com o Sporting para garantir uma porcentagem menor do jogador. O Timão chegou a propor um empréstimo, mas a ideia foi descartada pelos europeus.

A ideia do Corinthians é contratar até três jogadores na janela. O técnico Dorival Júnior pede a contratação de pontas, o treinador acredita que o time foi montado com muitos atletas que atuam pelo meio.