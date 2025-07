O Corinthians mudou a postura no mercado de transferências em 2025. Até o momento, apenas o lateral Fabrizio Angileri foi contratado pela diretoria alvinegra, que optou por uma abordagem mais contida mesmo após eliminações na Copa Sul-Americana e na Libertadores.

O contraste em relação ao ano anterior é evidente. Em 2024, o clube realizou 20 contratações — 11 no início da temporada e outras nove na janela do meio do ano. A movimentação foi impulsionada pela luta contra o rebaixamento, que levou o Timão à 17ª colocação do Campeonato Brasileiro naquela altura.

Diante do cenário crítico, a diretoria foi ao mercado e reforçou todos os setores do elenco. Na defesa, chegaram o goleiro Hugo Souza e o zagueiro André Ramalho. O meio-campo ganhou fôlego com Alex Santana, Charles e José Martínez, além do meia André Carrillo. No ataque, os reforços de peso foram Talles Magno, Héctor Hernández e Memphis Depay.

A resposta em campo foi imediata. O Corinthians somou 37 pontos em 19 partidas no segundo turno do Brasileirão, com 11 vitórias, e teve o melhor ataque do período, marcando 37 gols. A equipe terminou o returno na vice-liderança, atrás apenas do Botafogo, que fez 39 pontos e sofreu menos gols (13 contra 20 do Timão). O desempenho garantiu a ascensão do time da 18ª para a 7ª colocação na tabela, conquistando uma vaga na próxima edição da Libertadores.

O primeiro semestre de 2024 também foi marcado por uma leva significativa de reforços. Para o sistema defensivo, chegaram os laterais Hugo e Diego Palácios, além dos zagueiros Gustavo Henrique, Félix Torres e Cacá. O meio-campo foi reforçado por Raniele, Igor Coronado e Rodrigo Garro. No ataque, o clube investiu em Pedro Raul e Pedro Henrique. Matheuzinho também foi contratado para aumentar as opções pelas laterais.

Agora, em 2025, o cenário pode se repetir em menor escala. A diretoria trabalha com a possibilidade de trazer até três reforços nesta janela, com prioridade para um ponta, posição que ainda é vista como carente no elenco.

O nome que ganhou força nos bastidores é o de Biel, ex-Grêmio, Fluminense e Bahia. O Corinthians avançou nas tratativas com o Sporting e acertou as bases salariais com o jogador de 24 anos. O clube agora pressiona os portugueses para concluir a negociação.

Em entrevista concedida ao ge no mês de junho, o diretor de futebol Fabinho Soldado confirmou o desejo de reforçar o elenco, especialmente com a chegada de um atacante de beirada, mas fez questão de destacar que o clube não deve fazer grandes investimentos fora do planejamento.

— A posição que realmente podemos falar é um extremo, um ponta. Já era uma necessidade antiga nossa. O resto é analisar o momento, possibilidade, caso a caso e o que for acontecer. Eu gostaria de reforçar o elenco o tempo inteiro, mas precisamos saber que para reforçar você precisa investir. Tem a folha, você não pode sair (do orçamento) — disse Soldado.

O que vem pela frente?

O Corinthians ainda disputa a Copa do Brasil em 2025, além do Campeonato Brasileiro, que retorna no dia 13 de julho, no duelo contra o Red Bull Bragantino. Na 10ª colocação, o Timão busca embalar de vez e salvar uma temporada que ainda pede respostas.