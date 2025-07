Corinthians encerra negociações com Biel; veja os motivos

O Corinthians usou as suas redes sociais para comunicar que encerrou as negociações com Biel, atacante do Sporting. O clube alvinegro informou que a equipe de Portugal não aceitou as condições oferecidas pelo Timão para a negociação.

Nesta semana, a diretoria alvinegra havia acertado bases salarias com o atacante de 24 anos e esperava avançar nas tratativas com o Sporting. O clube europeu esperava receber 7 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões), próximo ao valor desembolsado para contratar Biel junto ao Bahia, em fevereiro deste ano.

O Corinthians procurou a contratação por empréstimo, opção rechaçada pelo Sporting. Com a necessidade de contar com um atacante que atue pelos lados, ofereceu comprar parte dos direitos econômicos de Biel, o que também não agradou os portugueses.

O Corinthians busca contratações para a próxima janela de transferências, que será de 10 de julho até o início de setembro. Entretanto, a diretoria entende que as condições financeiras do Timão impedem que sejam feitos altos investimentos, e busca jogadores com contrato perto do fim, ou por empréstimo. O clube alvinegro segue negociando com Carlos Vinicius, atacante com passagem pelo Fulham, da Inglaterra.

Timão encerrou negociações com Biel (Foto: Reprodução/ Instagram)

Nota do Corinthians na íntegra

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que encerrou as negociações junto ao Sporting Clube Portugal pela contratação do atacante Biel.

A equipe de Portugal não aceitou as condições ofertadas pelo Corinthians que buscou em um primeiro momento o empréstimo do jogador, tentando posteriormente a compra de parte dos direitos econômicos dentro de suas possibilidades financeiras.

Importante ressaltar que em nenhum momento o Corinthians se dispôs a pagar o valor total de sete milhões de euros.

O Corinthians agradece ao Sporting Clube Portugal e ao jogador Biel e seu staff pelo profissionalismo nas negociações."