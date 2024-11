Hugo Souza explica posição do elenco do Corinthians em defesa de Augusto Melo

Hugo Souza concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (27), após o treino do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava. Inicialmente com vínculo por empréstimo até o final do ano, o goleiro foi contratado em definitivo para os próximos quatro anos.

continua após a publicidade

➡️Hugo Souza diz que Seleção Brasileira ‘está próxima’ e agradece Corinthians

Mesmo com apenas 31 jogos pelo Timão, o goleiro já é um dos líderes do elenco. Os jogadores se tornaram assunto no último sábado (23), após se manifestarem publicamente contra o impeachment de Augusto Melo da presidência do Corinthians.

— Acho que nosso posicionamento foi feito e bem feito. Eu e todo elenco, a gente tomou a decisão de fazer esse posicionamento porque desde quando cheguei, tudo que essa diretoria e o Fabinho falaram para mim, eles cumpriram, e antes de chegar aqui o clube tinha meses e meses de imagem atrasada, entre outras coisas. Jogadores que não recebiam seus salários. E o presidente, Fabinho, colocou isso como o objetivo principal, até porque trabalhamos todos os dias e somos dignos de receber, e eles honraram a palavra deles - justificou o goleiro sobre o apoio dos jogadores.

continua após a publicidade

Hugo Souza falou sobre crise política do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/ Ag.Corinthians)

Processo de impeachment

Nesta quinta-feira (28), o Conselho Deliberativo do Corinthians votará o afastamento de Augusto Melo. Caso uma maioria simples entre os 302 conselheiros decida pelo impeachment, o dirigente será exonerado de forma imediata. Hugo Souza reiterou o apoio ao presidente, mas destacou que o elenco está focado no duelo contra o Criciúma.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Nos apegamos a isso e entendemos que temos que ficar do lado de quem está do nosso lado. Eu não estou preocupado com isso, nosso foco é terminar bem o ano, fazer grandes três jogos e buscar vaga na Copa Libertadores, o que ninguém acreditava. Independentemente de qualquer coisa, nosso posicionamento seguirá o mesmo — disse o jogador em entrevista coletiva.