Hugo Souza retorna ao gol do Corinthians no clássico contra o São Paulo

O Corinthians terá o retorno de Hugo Souza no clássico contra o São Paulo, neste domingo (26), pelo Campeonato Paulista, às 18h30 (de Brasília). O goleiro se recuperou de uma amigdalite, treinou com o elenco durante a semana e fará a sua estreia nesta temporada.

➡️Vaquinha quita 30ª parcela do estádio do Corinthians; veja quanto falta

Matheus Donelli começou como titular nos três jogos iniciais da temporada: as vitórias sobre RB Bragantino, Velo Clube e Água Santa. O planejamento de Ramón Díaz era escalar o time com força máxima no duelo contra o São Paulo, o primeiro clássico do ano.

Será o primeiro jogo de Hugo Souza com o novo contrato no Corinthians. No final do ano, a patrocinadora Esportes da Sorte pagou R$ 10 milhões à vista ao Flamengo e garantiu a permanência do goleiro no Timão até o final de 2029.

Contratado por empréstimo em julho do ano passado, Hugo Souza ajudou o Corinthians a superar as saídas de Cássio e Carlos Miguel, goleiros que deixaram o clube ao longo da última temporada. Desde que chegou ao Timão, o jogador de 25 anos fez 34 jogos como titular.

Hugo Souza caiu nas graças da Fiel com as suas boas atuações e se tornou um dos líderes do elenco. O goleiro foi destaque do Corinthians na última temporada, quando foi fundamental nas vitórias do clube em disputas de pênaltis nas oitavas de final contra o RB Bragantino, na Copa Sul-Americana, e Grêmio, pela Copa do Brasil.

Hugo Souza é um dos destaques do Corinthians na temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Força máxima

A estratégia da comissão técnica do Corinthians trabalha desde o início do ano com a ideia de poupar o elenco para o primeiro clássico do ano. Medalhões da equipe como Memphis e Hugo Souza ainda não atuaram como titulares nesta temporada visando a recuperação para o Majestoso.

— Sim, vamos tentar de jogar com os melhores e por isso administramos os reforços e toda equipe tá cumprindo e por isso vamos descansar para que estejam frescos e armar — falou o treinador após o jogo contra o Água Santa, na última quarta-feira (22).