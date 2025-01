Vaquinha quita 30ª parcela do estádio do Corinthians; veja quanto falta

A Gaviões da Fiel anunciou que a vaquinha para quitar a dívida do estádio do Corinthians junto à Caixa Econômica Federal pagou a 30ª parcela da dívida. A torcida organizada, que organiza a vaquinha, espera um relatório do banco estatal para manter uma periodicidade dos pagamentos.

O acordo da vaquinha prevê que o Corinthians amortize a dívida em parcelas diárias, que não contam finais de semana e feriados, dependendo do valor arrecadado na campanha. O financiamento coletivo já arrecadou R$ 35.725.912,45. A meta é abater um débito de R$ 700 milhões.

A última parcela paga foi avaliada em R$ 63.046,78, valor que dobrou em relação à penúltima parcela paga. Esse aumento reflete o crescimento nas doações nos últimos dias. Uma das justificativas para esse avanço é a retomada dos jogos do Corinthians, que estreou no Paulistão no dia 16 de janeiro.

Vaquinha visa quitar estádio do Corinthians (Foto: Anderson Romao/AGIF)

A Gaviões da Fiel promoveu novidades para alavancar as doações. Nos últimos dias, a torcida lançou um novo certificado para os torcedores, que remete a grandes momentos do Corinthians na história do Campeonato Paulista, como a quebra do jejum de títulos em 1977 e o tricampeonato de 2017, 2018 e 2019, sob o comando de Fábio Carille.

Novo certificado da vaquinha do Corinthians (Foto: Divulgação/Gaviões da Fiel)

Para saldar o débito, o financiamento coletivo precisa arrecadar mais R$ 664.274.087,55. As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.

Confira os boletos já pagos pela vaquinha