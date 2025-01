Funcionário da base do Corinthians é acusado de assédio; clube emite nota oficial

Nesta sexta-feira (22), o Corinthians se posicionou oficialmente em relação a uma denúncia de assédio sexual de um membro das categorias de base. O clube alvinegro não divulgou detalhes, mas afirmou que apura o caso e o afastamento do funcionário até o final das investigações.

A notícia foi divulgada pelo colunista Bruno Andrade, do 'Uol'. Segundo o portal, há documentos com áudios, trocas de mensagens e telefonemas entre atletas da base e o funcionário investigado. O afastamento aconteceu na quarta-feira (22).

Segundo o portal 'Meu Timão', os casos envolvem dois atletas de 17 anos das categorias de base do Corinthians, que não tiveram as identidades reveladas. Dirigentes do clube prometem acompanhar de perto o caso.

Diretoria se manifestou (Foto: Divulgação/Corinthians)

Veja a nota oficial do Corinthians

"O Corinthians tomou conhecimento de denúncias relacionadas a um funcionário do departamento de futebol de base e já adotou as medidas necessárias para apuração dos fatos. A identidade dos envolvidos será preservada até a conclusão da investigação, que já está em andamento"

Final da Copinha

A denúncia acontece às vésperas do duelo entre Corinthians e São Paulo, neste sábado (25), na final da Copinha. Orlando Ribeiro, treinador do Timão, foi perguntado sobre o tema, mas preferiu não fazer comentários sobre o caso.

— Costumo dizer que temos que aproveitar bem o tempo. Não podemos desperdiçar o tempo. Nesse momento, gostaria de falar sobre a final da Copa São Paulo. Vão ter outras pessoas que podem falar sobre a reportagem. Não sei te dizer o que aconteceu. Se a gente focar na final, será melhor para mim — disse o técnico.

A decisão do torneio de juniores será realizada no Pacaembu, às 10h (de Brasília), apenas com torcedores do São Paulo. Claudinei Alves, diretor da base do Corinthians, ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.