O Corinthians foi derrotado pelo Botafogo por 3 a 1 na tarde deste domingo (17), pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, um dos principais assuntos da coletiva de imprensa do técnico Fernando Diniz foram as possíveis perdas de jogadores na próxima janela de transferências.

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A equipe paulista não esconde que precisa negociar jogadores para conseguir fechar as contas. Em março, o Timão apresentou déficit de R$ 131,4 milhões e, um dos motivos, segundo o balanço, foi a ausência de vendas de atletas no início do ano, conforme o planejamento inicial.

Neste cenário, o Corinthians começa a planejar a próxima janela e entende que deve receber ofertas por boa parte de seus atletas considerados titulares. A equipe prevê arrecadar, no mínimo, R$ 150 milhões em vendas, segundo o orçamento.

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— Vejo com naturalidade o desejo dos jogadores atuarem na Europa. Entretanto, neste momento aqui, a gente não pode perder jogador. Não sou de pedir contratações a todo momento — disse o treinador.

Em entrevista após a vitória contra o Barra, Yuri Alberto afirmou que já conversou com seus representantes sobre o futuro e admitiu o desejo de buscar novos desafios, apesar das conversas constantes com o técnico Fernando Diniz sobre sua importância no elenco.

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Para que as negociações avancem, o Corinthians espera uma oferta que agrade a todas as partes. O grande empecilho é que o clube detém apenas 50% dos direitos econômicos do atleta.

— O Yuri (Alberto) é jogador muito importante para nós. Para mim, principalmente porque gosto muito. Tudo o que estou falando para você, falei para o grupo todo. Ele é essencial para nossas pretensões na temporada. Não teríamos reposição, vou fazer de tudo para ele permanecer. Não precisa ser agora. O Corinthians precisa muito do Yuri agora, como precisa do Hugo Souza e do André. Especificamente o Yuri, é um tipo de jogador que é muito raro. Temos que contar com ele até o fim da temporada — seguiu.

— Minha relação com o Yuri é muito boa, franca e aberta. Sempre gostei e admirei. Minha relação é boa. Ele já tinha me falado desse desejo e eu já tinha falado o que eu achava. Então, vamos construir para ele continuar aqui com a mesma vontade dos últimos anos. É um jogador muito importante para o Corinthians — concluiu.

Yuri Alberto falou em possível saída do Corinthians (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Momento do Corinthians no Brasileirão

A equipe alvinegra aparece na 17ª colocação, com 18 pontos conquistados em 16 partidas, mesma pontuação do Santos, primeiro time fora do Z4. No entanto, o Timão leva desvantagem no saldo de gols: -4 contra -4 do rival paulista, mas com menos gols marcados.

Ao todo, o Corinthians soma quatro vitórias, seis empates e seis derrotas, além de ter marcado 14 gols e sofrido 18. Além de Timão e Santos, a zona de rebaixamento conta com Mirassol, em 18º lugar com 13 pontos, Remo, em 19º com 12, e Chapecoense, lanterna da competição com nove pontos.

Na próxima rodada da competição, o Corinthians recebe o Atlético-MG no domingo (24), às 18h30, na Neo Química Arena. Antes, a equipe enfrenta o Peñarol, fora de casa, na quinta-feira (21), às 21h30, pela Libertadores.

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