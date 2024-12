A temporada de 2024 de Hugo Souza no Corinthians credenciou o goleiro como um dos principais nomes da posição do país e elevou a moral do jogador, que agora mira voos mais altos na carreira e pensa na possibilidade de defender a Seleção Brasileira. Aos 25 anos, o atleta terá uma temporada com desafios desde os primeiros meses, com a disputa da pré-Libertadores pelo alvinegro.

Ao projetar os próximos passos, Hugo entende que a chegada na Seleção é um objetivo pessoal, mas prefere priorizar o trabalho no Timão e vê uma possível convocação como uma consequência pelo bom momento vivido na equipe. O goleiro conversou com a equipe do Lance! durante o evento Craques do Amanhã, no Rio de Janeiro.

- [A Seleção] é um objetivo individual, sim, acredito que mantendo bom trabalho e fazendo o que vem sendo feito, possa estar perto disso. Mas o objetivo principal é colocar o Corinthians onde ele merece, brigar pelo que a gente tem que brigar porque o Corinthians é um clube que merece estar disputando títulos, brigando nas cabeças. É isso que a gente quer fazer, mas vou lutar por isso também [convocação] - afirmou.

Hugo Souza vive grande fase na carreira desde que chegou ao Corinthians. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Já em fevereiro, o Corinthians entra na disputa da pré-Libertadores. Jogará a segunda fase do mata-mata e conhecerá seu adversário nesta quinta-feira, no sorteio que acontece ao meio-dia. Caso passe da segunda fase, terá a terceira antes de entrar na fase de grupos. O goleiro corintiano garantiu que a equipe irá se preparar para entrar com força máxima na disputa da copa continental.

Durante a partida no evento beneficente, o goleiro do Corinthians arriscou abandonar a meta e atuar como jogador de linha. Para quem se surpreendeu, Hugo conta que costuma jogar o famoso "rachão" nos treinos como atacante e brincou sobre ser o "craque" na posição.

- Eu jogo de 9, ou eu faço gol ou dou cinco assistência para o rachão. É alto nível - disse.

Mas ao ser comparado com o companheiro de time Yuri Alberto, resolveu deixar o ataque para o camisa 9 do Timão.

- Aí não dá. Tô bem no gol, me deixa no gol, tô tranquilo. Já tem um monte de atacante, o Yuri fazendo gol para caramba, eu deixo ele lá, tá bom - brincou o goleiro.