Pogba, alvo do Corinthians, tem ‘portas abertas’ para jogar no Olympique

Concorrência a vista no Parque São Jorge. Especulado no Corinthians, Pogba também é alvo do Olympique de Marselha, da França. O presidente da equipe, Pablo Longoria afirmou que o meia tem portas abertas para vestir a camisa do time francês. Suspenso por doping até março de 2025, Paul Pogba está livre no mercado.

— Não fecho as portas. Ele (Pogba) é um jogador de classe mundial. Temos que analisar, já que ele está no mercado e é sempre bom aproveitar essas oportunidades e ter grandes jogadores no seu time — disse o presidente do Olympique.

Pogba está suspenso por doping desde agosto de 2023, quando teve um teste positivo para testosterona após jogo contra a Udinese, pela primeira rodada do Campeonato Italiano — na época, o meia defendia a Juventus. O jogador apelou a Corte Arbitral do Esporte e reduziu a pena de 4 anos para 18 meses. Pablo Longoria, presidente do Marselha, acompanha a situação do atleta, que pode voltar a campo em março.

— Não há discussões avançadas com ele (Pogba). Teremos uma reunião interna para definir todos os objetivos da janela de transferências. Ele é um jogador que eu respeito, mas precisamos analisar. Nenhuma decisão foi tomada sobre o caso dele — afirmou Longoria.

Especulado no Corinthians, Pogba não descarta jogar na França

Apesar de poder entrar em campo apenas em março de 2025, Pogba pode voltar a treinar já em janeiro e não descarta jogar no futebol francês. Esta, inclusive, seria a primeira vez do meia atuando por um time do seu país natal.

— Jogar na França? Por que não? Você não sabe o que o amanhã trará. Por que não jogar na Ligue 1? Eu não seria obrigado a dizer não — falou o meia.

Campeão da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Pogba era um dos destaques da equipe comandada por Didier Deschamps. O meia acertou seu retorno para a Juventus em 2022, mas conviveu com diversas lesões e não conseguiu uma sequência de partidas. Com isso, o jogador rescindiu o contrato com o time de Turim em novembro deste ano.

Paul Pogba em campo durante jogo pelo Manchester United (Foto: Miguel Medina/AFP)

Livre no mercado, o francês não interessa apenas ao Olympique de Marselha. O Corinthians tem sido mencionado como um dos possíveis destinos para Pogba em 2025, nos mesmos moldes do que aconteceu com Memphis Depay. A "Fatal Model", inclusive, chegou a se oferecer para pagar o salário do atleta, mas o Corinthians recusou.