Fatal Model lidera ranking de doações da vaquinha do Corinthians

A Fatal Model se tornou a maior doadora da vaquinha organizada pela Gaviões da Fiel para pagar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente ao estádio. Nesta quarta-feira (18), a empresa divulgou que contribuiu com R$ 200 mil a campanha de financiamento coletivo.

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: Corinthians trabalha para renovar com mais três jogadores

Em uma campanha que contou com a participação de três ídolos do Timão – Marcelinho Carioca, Edílson e Vampeta –, a diretora de comunicação da Fatal Model, Nina Sag, anunciou o valor da doação e reafirmou o compromisso com o Corinthians

— Após expressarmos o desejo de apoiar o Corinthians, muitos torcedores se mostraram favoráveis a receberem uma contribuição da Fatal Model. Dessa forma, como forma de retribuição a essa receptividade, optamos por doar R$ 200 mil nesta ação incrível que tem envolvido os corinthianos — disse a executiva.

continua após a publicidade

A Fatal Model está listada como a maior doadora da campanha no portal da campanha de financiamento coletivo. A Gaviões da Fiel passou a listar os maiores contribuintes da vaquinha na aba de "Transparência" na plataforma oficial.

O objetivo é arrecadar R$ 700 milhões para ajudar o Corinthians a pagar a dívida que possui com a Caixa Econômica Federal referente ao estádio. A dívida refere-se ao financiamento com o banco para a construção da Neo Química Arena, cujas obras começaram em 2014. Inicialmente, o valor era de R$ 400 milhões, mas aumentou devido à soma de juros na operação.

continua após a publicidade

Vaquinah visa pagar estádio do Corinthians (Foto: Bruno Granja)

Fatal Model e o Corinthians

Na segunda-feira (16), a Fatal Model procurou o clube alvinegro e se ofereceu para arcar com os salários de Pogba. O jogador francês está sendo especulado na equipe, que, no entanto, desmentiu o interesse na contratação do atleta. Através de suas redes sociais, o time também refutou o suporte financeiro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians



— O departamento de Marketing do Sport Club Corinthians Paulista vem a público informar que recebeu um e-mail da empresa Fatal Model, porém não há negociação em andamento. O Clube agradece o interesse da empresa — publicou o clube alvinegro em suas redes sociais.