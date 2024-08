Hugo foi essencial para o Corinthians mais uma vez (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 12:10 • São Paulo (SP)

Hugo Souza foi capitão na vitória por 2 a 1 contra o Bragantino, no duelo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O goleiro fez o nono jogo dele pela camisa do Timão nesta terça-feira (13).

Classificação por mãos e pés

Na reposição de bola, Hugo começou a jogada do primeiro gol do Corinthians aos seis minutos de jogo com um lançamento para o lado esquerdo de ataque. O lance passou por Matheus Bidu até chegar em Pedro Raul batendo cruzado para desvio de Giovane abrir o placar. No primeiro tempo, o goleiro não foi exigido pela equipe adversária embaixo da trave.

Já na segunda etapa, Hugo se destacou por boas defesas, sendo a principal delas no início do segundo tempo em chute de Eduardo Sasha.

Atuações pelo Corinthians

Pelo Timão, Hugo Souza possui nove jogos, com oito gols sofridos e 36 defesas. Sobre esse último número, são 11 defesas difíceis e 82% de bolas defendidas pelo goleiro, além de três jogos sem sofrer gols.

Hugo foi um dos principais jogadores do Corinthians no último mês (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Após a saída de Carlos Miguel e Cássio nessa temporada, o Corinthians conseguiu uma reposição imediata com a chegada de Hugo. "Neneca" estava emprestado ao GD Chaves, time da primeira divisão portuguesa, pelo Flamengo, clube que o revelou para o futebol. Atualmente, Hugo é emprestado ao Corinthians até o fim do ano, mas o Timão já pensa na contratação efetiva do jogador.

Redenção na carreira

Hugo Souza tem 25 anos e foi revelado pelo Flamengo em 2020, com a expectativa de uma grande promessa. No rubro-negro, atuou em 71 jogos, com 71 gols sofridos e 2.8 defesas por jogo, além de 23 jogos sem sofrer gols.

Porém, não foi um período fácil para o goleiro no clube. Hugo sofreu com problemas pessoais e foi muito criticado pela falta de segurança no gol e pelo seu jogo com os pés. Curiosamente, esse ponto foi crucial para o Corinthians nos últimos jogos.

Hugo ainda possui contrato com o Flamengo, mas as últimas atuações pelo Timão foram significativas para a diretoria paulista pensar em uma oferta pelo atleta.

