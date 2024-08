Pedro Raul revela se recebeu dicas de Ramón Díaz para recuperar boa fase no Corinthians

Pedro Raul foi titular contra o Bragantino (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 00:53 • São Paulo (SP)

A vitória do Corinthians sobre o Bragantino, nesta terça-feira (13), pela Sul-Americana, por 2 a 1, ficou marcada também pela boa partida de Pedro Raul. O jogador voltou a ser titular do Timão depois de quatro meses e saiu aplaudido pela torcida, após sequência de críticas. Na coletiva após o jogo, o atacante falou sobre a relação com Ramón Díaz e revelou que o treinador deu dicas para ele.

Durante a coletiva, um dos jornalistas ressaltou que o técnico do Corinthians também foi um centroavante durante sua carreira de jogador, assim como Pedro. Na sequência, o entrevistador perguntou se já houve alguma conversa.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Na resposta, o atacante diz que o argentino é uma referência. Pedro lembrou também que o trabalhou com Ramón rapidamente no Vasco e que está feliz de voltar a atuar com o treinador. O camisa 20 revelou que recebeu toques e dicas do técnico e disse que é sempre bom trabalhar com quem já foi jogador também