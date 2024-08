Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafaela Cardoso • Publicada em 14/08/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O atacante Pedro Raul, do Corinthians, começa a viver dias melhores no clube. Um dos responsáveis pela vitória do Timão sobre o RB Bragantino, por 2 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, com duas assistiências, o jogador precisou trabalhar com paciência até conquistar sua vaga de titular na equipe.

Mesmo quando esteve em sua pior fase, Pedro Raul optou para seguir no clube e não forçar sua saída, não abrindo negociações com outros clubes. Agora, com a ausência de Yuri Alberto, lesionado, seu trabalho tem ganhado maior visibilidade com o técnico Ramón Diáz.

Pedro Raul participou dos últimos três gols do Corinthians, sendo os dois últimos com assistências diante do Bragantino, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O primeiro deles, bateu cruzado para Giovane completar e, na sequência, deu assistência de cabeça para Talles completar. Antes disso, pelo Brasileirão e contra o mesmo adversário, uma bola dividida pelo atacante resultou em gol de Talles.

A nova formação no ataque corintiano parece ter surtido efeito, já que Pedro Raul e Talles vêm se mostrando entrosados e com boas chances ofensivas.

Com isso, a esperança é que a dupla ajude o Timão não apenas para garantir a classificação para a próxima fase da Sul-Americana, mas, principalmente, conseguir livrar o time do rebaixamento do Brasileirão.

No campeonato, o Corinthians é o 17º colocado, com apenas 20 pontos em 22 jogos. Até aqui, foram só 20 gols marcados, o que dá uma média de menos de um gol por jogo, mas a torcida já começa a pensar em dias melhores.