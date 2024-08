Corinthians avança pela contratação de Hugo Souza e mira dois reforços no futebol argentino

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 11:35 • São Paulo (SP)

A diretoria do Corinthians avança nos bastidores para executar a prioridade de compra de 50% dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza. Para contar com o jogador até dezembro, o clube paulista desembolsou 200 mil dólares (R$ 1,1 milhão) pelo empréstimo.

+ Foco no Corinthians: Pedro Raul supera pressão e conquista espaço no time

+ Corinthians acerta contratação do volante José Martínez

A compra em definitivo de Hugo junto ao Flamengo, por sua vez, está estipulada em 800 mil dólares (R$ 4,4 milhões), valor considerado justo pelo departamento de futebol. Agora, o Corinthians busca selar a negociação antes do duelo entre as equipes, com a missão de evitar uma compensação financeira caso escale o goleiro no confronto.

Anunciado no início de julho, Hugo Souza venceu a disputa com Matheus Donelli e assumiu a titularidade após a chegada de Ramón Díaz. Ao todo, ele acumula 9 partidas pelo Timão e em três delas não sofreu gols. O goleiro, inclusive, foi o capitão da equipe na vitória por 2 a 1 diante do RB Bragantino, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Hugo Souza durante partida do Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Hugou Souza é prioridade, mas o Corinthians mira o futebol argentino

Após acertar a contratação do venezuelano José Martínez junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, o Corinthians mira opções no futebol argentino para ampliar o elenco nesta reta final de janela.

O departamento de futebol busca um volante e um centroavante. Os nomes, no entanto, não foram divulgados até o momento.

Contudo, algumas opções já estão descartadas, caso de Dário Benedetto, livre no mercado após rescindir com o Boca Juniors, e Alex Arce, atacante da LDU-EQU. Gonzalo Plata e Cuellar, nomes bem avaliados pela comissão técnica, mantém conversas com a direção, mas as negociações não avançam nos bastidores devido aos altos valores solicitados.