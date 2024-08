Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 10:35 • São Paulo (SP)

O Corinthians acertou a contratação do volante venezuelano José Martínez, que pertence ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos. O jogador chega em definitivo ao clube paulista por US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões), com contrato válido até dezembro de 2027.

Martínez possui um acordo verbal com a direção, e as partes finalizam detalhes burocráticos para fechar o negócio. O volante chega ao Brasil nos próximos dias para realizar exames médicos e ser anunciado pelo Corinthians. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Blog do Macedo" e confirmada pela reportagem do Lance!.

Aos 30 anos, José Martínez disputou a última Copa América com a Venezuela, eliminada pelo Canadá nas quartas de final, e totaliza 31 partidas pelo selecionado. Formado nas categorias de base do JBL da Venezuela, ele defendeu o Zulia, também de seu país, antes de se transferir para os Estados Unidos, onde atuou pelo Union.

José Martínez está próximo de ser o sexto reforço anunciado pelo Corinthians nesta janela de transferências (Foto: Divulgação/MLS)

O atleta chega para encorpar o meio de campo e dar opções para Ramón Díaz, que perdeu o titular Alex Santana por lesão muscular até novembro.

Martízes é a sexta contratação do Corinthians nesta janela de transferências. O clube já anunciou os volantes Alex Santana e Charles; o goleiro Hugo Souza; o zagueiro André Ramalho; e o atacante Talles Magno.