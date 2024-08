Com apenas 9 partidas, Hugo Souza atinge marca impressionante pelo Corinthians

Hugo Souza foi o capitão do time (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Publicada em 13/08/2024 - 23:24

A chegada do goleiro Hugo Souza no Corinthians parece ter resolvido a ausência na posição de goleiro após a saída de Carlos Miguel. Na partida contra o Bragantino, nesta terça-feira (13), pela Sul-Americana, o jogador completou nove jogos com a camisa do Timão e já entrou como capitão. O goleiro atinge a marca impressionante de se tornar o capitão da equipe menos de um mês após a estreia.

O confronto contra o Bragantino, que Hugo foi capitão, terminou em 2 a 1 para o Timão, que decide em casa a classificação para as quartas de final da Sul-Americana. Desde que chegou no clube, o goleiro revelado pelo Flamengo foi vazado 9 vezes. Relembre os jogos:

- 2 x 1 Criciúma

- 1 x 0 Bahia

- 2 x 2 Grêmio

- 1 x 2 Atlético-MG

- 0 x 0 Grêmio

- 1 x 1 Juventude

- 0 x 0 Grêmio

- 1 x 1 Bragantino

- 2 x 1 Bragantino

O goleiro vem sendo bastante elogiado pelas boas atuações e segurança no gol do Timão. Além disso, o trabalho com os pés é um dos diferenciais do goleiro, que participou da jogada do primeiro gol contra o Bragantino nesta terça-feira. O goleiro faz uma reposição que cruza todo o campo de defesa do Corinthians, deixando Talles Magno em boas condições de seguir com o lance.

✅ FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X CORINTHIANS

OITAVAS DE FINAL (IDA) - SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 13 de agosto de 2024, às 21h30;

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid; em Bragança Paulista

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI);

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Carlos Poblete (CHI);

🖥️ VAR: Jose Cabero (CHI).