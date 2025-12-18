Caio Ribeiro critica atuação de medalhão em Corinthians x Vasco: 'Teria tirado'

Corinthians e Vasco empataram o primeiro confronto da final da Copa do Brasil, na última quarta-feira (17), na Neo Química Arena. Durante a transmissão da partida pela Globo, o ex-jogador Caio Ribeiro realizou críticas a atuação do atacante Yuri Alberto.

continua após a publicidade

➡️ Neto cita motivo para Corinthians x Vasco ruim e não perdoa: 'Covarde'

Para o atual comentarista, o camisa 9 esteve abaixo do desempenho que pode entregar com a camisa alvinegra. Ao realizar a crítica, Caio Ribeiro defendeu que o técnico Dorival Júnior deveria ter o tirado de campo e questionou a saída de Memphis.

— Yuri não faz um bom jogo, participa pouco. Eu teria tirado o Yuri, não o Memphis. Mas é o artilheiro, em uma bola pode resolver. Acho que a reclamação da torcida foi por conta disso — disse Caio Ribeiro.

continua após a publicidade

O jogador holandês deixou o gramado da Neo Química Arena aos 38 minutos para a entrada de Dieguinho, promessa das categorias de base do clube paulista. Ao sair, Memphis demostrou um nítido desconforto com a decisão de Dorival Júnior.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Corinthians x Vasco?

Texto por: Ulisses Lopresti

O início da decisão foi estudado, com briga e poucos lances de criatividade. Aos poucos, o Vasco controlou o ímpeto do Corinthians, que não conseguiu frequentar o campo de ataque. A primeira chance do jogo foi da equipe carioca. Thiago Mendes isolou ao finalizar de fora da área.

continua após a publicidade

A estratégia de Fernando Diniz surtiu efeito, e o Vasco passou a dominar as ações ofensivas. Rayan chegou a sair cara a cara com Hugo Souza e balançou as redes, mas o árbitro assinalou impedimento. Na sequência, os cariocas criaram outras duas chances, com Coutinho, que finalizou para fora, e em cabeçada de Puma Rodríguez, que passou ao lado da trave direita.

A resposta do Timão só veio aos 25 minutos. Garro cobrou falta na área, André Ramalho desviou, Yuri chutou mascado e a bola sobrou para Memphis empurrar para às redes. Novamente, o árbitro assinalou impedimento.

O Vasco seguiu melhor na partida e não abriu o placar por pouco. Puma Rodriguez costurou a defesa, ficou na marca do pênalti, mas finalizou mascado e perdeu grande chance. Pouco depois, Andrés Gomes arriscou de fora da área e a bola foi para fora. O Corinthians ficou preso na marcação adversária, e pouco ofereceu perigo no primeiro tempo.

As dificuldades fizeram Dorival Júnior mudar a equipe aos seis minutos da etapa final, com as entradas de Maycon e Carrillo. Mesmo assim, o Vasco seguiu superior. A equipe de Fernando Diniz ficou perto de marcar com um chute de Philippe Coutinho, que desviou na zaga e foi para fora. No escanteio, Barros cabeceou na trave.

Com pouca criatividade, o clube alvinegro não assustou Léo Jardim, mas ele foi decisivo quando precisou. Aos 35 minutos, Bidu tabelou com Memphis e cruzou. Yuri Alberto finalizou livre na área para grande defesa do goleiro. O jogo terminou sem gols.

As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.