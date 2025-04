Gaviões da Fiel se posiciona sobre renúncia de presidente do Corinthians

A Gaviões da Fiel emitiu um comunicado se posicionando sobre a renúncia de Augusto Melo, presidente do Corinthians, em caso de indiciamento no caso VaideBet. Em uma carta assinada por Alê, dirigente da torcida organizada, a instituição defendeu que essa decisão precisa ser discutida de maneira ampla.

A carta destacou as complexidades de um possível afastamento de Augusto Melo, apontou fragilidades no estatuto do clube e manifestou preocupação com quem assumiria o cargo em caso de destituição do dirigente. Por fim, questionou a legitimidade da decisão, caso o presidente do Corinthians venha a ser inocentado posteriormente pela Justiça.

Entretanto, Ale foi claro que em caso de condenação de Augusto Melo no caso Vai de Bet na Justiça, a decisão da Gaviões da Fiel é o afastamento imediato do presidente do Corinthians.

Torcida Organizada do Corinthians se posicionou nas redes sociais sobre os recentes protestos contra Augusto Melo (Foto: Maurício Lopes)

Resposta às cobranças

Nesta terça-feira (22), membros da Gaviões da Fiel, que não fazem parte da diretoria, estiveram no Parque São Jorge e fizeram cobranças ao presidente do Corinthians. Dois ex-presidentes da torcida: Douglas Deungaro, conhecido como Metaleiro, e Amilton Alves de Brito, o Padrinho, estiveram na sede oficial do clube alvinegro.

O tema da conversa foi o caso VaideBet, no qual Augusto Melo é investigado por possíveis irregularidades no patrocínio e possível lavagem de dinheiro. No comunicado, Ale declarou que a diretoria da Gaviões da Fiel precisa ter responsabilidade nas decisões, para não favorecer nenhum lado político.

Ale declarou que Augusto Melo não deve dar satisfação para um pequeno grupo de torcedores e sim cumprir promessas para os mais de 35 milhões de torcedores do Corinthians.