Após quase acertar o retorno ao Corinthians, o técnico Tite anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental após ter uma crise de ansiedade. Durante o programa Bate-Pronto, da Jovem Pan, o ex-jogador Vampeta comentou sobre o caso, afirmou que dinheiro não faz mal, mas em seguida desejou melhoras ao treinador e deu sua opinião de quem deveria assumir o comando da equipe paulista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Os treinadores são muito bem pagos. Os treinadores da Série B têm salários de meio milhão de reais. Na Série A, acho que nenhum ganha abaixo de meio milhão. Críticas e elogios vão ter ao mesmo tempo. A saúde mental pertence a cada um. Há essa cobrança no mundo todo. Eu discordo que o dinheiro faz mal. Não faz nada! - opinou.

Durante o programa, Vampeta comentou sobre sua relação com Renato Gaúcho, atualmente no Fluminense. Segundo o ex-jogador, é um treinador que 'vive bem'.

continua após a publicidade

- O Renato Gaúcho tem o jeito dele. Só trabalha no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Tem a saúde financeira dele, ganha bem, joga o futevôlei dele… Vive bem. Dos treinadores que eu conheci, o mais ‘bon vivant’ era o Luxemburgo. Ia em restaurantes, fazia seu cassino, viajava…

Vampeta fez questão de elogiar Tite e desejar uma pronta recuperação ao treinador, que, assim como ele, possui uma forte ligação com o Corinthians.

continua após a publicidade

- Seria um nome forte para o Corinthians pela ligação e tudo que conquistou. De repente, surge essa notícia de crise de ansiedade. Temos que respeitar a saúde do ser humano. Ainda bem que o Tite tem uma condição boa de vida para se cuidar e pensar na saúde.

O ex-jogador também opinou sobre quem deveria ser o novo técnico da equipe paulista e afirmou que, se dependesse dele, contrataria Dorival Jr. Na visão de Vampeta, o ex-treinador da Seleção Brasileira sabe organizar o time.

- Quem será o plano B? Eu vim pensando quem tem no mercado. Será que vão fazer proposta pelo Diniz? O Dorival é meu amigo, já vai na amizade. O meu treinador seria o Dorival. Sabe organizar o time e é melhor que esse português (Luis Castro).