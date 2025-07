Negociação com clube dos EUA esfria, e Palacios segue no Corinthians

As negociações entre Austin FC e Diego Palacios, lateral-esquerdo do Corinthians, esfriaram nas últimas semanas e o jogador deve permanecer no Parque São Jorge. Com contrato até o final de 2027, o equatoriano não vem atuando pelo Timão e vive um período de indefinição em sua carreira.

Contratado no ano passado, sofreu diversas lesões no joelho esquerdo desde que chegou ao Corinthians, incluindo um problema crônico na cartilagem do menisco. Diego Palacios só fez quatro partidas com a camisa do Timão.

Nesta temporada, atuou em apenas três jogos do Campeonato Paulista, e ao todo, somou apenas 38 minutos em campo. O Corinthians conta com Matheus Bidu, Hugo e Angileri para a posição, e Palacios perdeu espaço.

Estratégia no mercado

O Corinthians busca diminuir a folha salarial para fazer contratações nesta janela de transferências, que terá duração até setembro. Desde junho, três jogadores deixaram o clube: Alex Santana, Igor Coronado e Giovane, o que representou uma economia avaliada em R$ 2,5 milhões.

Palacios era um dos nomes na mesa que o Corinthians pretendia negociar. O desejo era recíproco, pois o equatoriano também espera mais oportunidades, mesmo que seja fora do clube alvinegro. O lateral--esquerdo tem familiaridade com a MLS, liga norte-americana, onde defendeu o LAFC em 132 jogos.

A proposta do Austin FC não chegou, e os planos do Corinthians voltam a estaca zero. Internamente, a diretoria entende que precisa contratar, não condiciona a saída de jogadores, mas pondera que seria a melhor forma.

— A questão das contratações está com o Fabinho, ele está trabalhando para que a gente possa trazer os jogadores necessários dentro das nossas possibilidades. Sem loucuras. Não podemos fazer loucuras neste momento. Jogadores de custo baixo e alta qualidade. É difícil? Sim. Mas não é impossível — disse Osmar Stábile em entrevista coletiva nesta segunda-feira (28).