Ficha do jogo PAL COR BRASILEIRÃO 7ª RODADA Data e Hora quinta-feira, 24 de abril de 2025, às 16h (de Brasília) Local Arena Barueri, em Barueri - SP Árbitro Onde assistir

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri, em São Paulo. O confronto é válido pela sétima rodada do Brasileirão Sub-20 e terá a transmissão do Sportv.

continua após a publicidade

O Palmeiras vive um momento melhor que o do rival na competição. O time ocupa a vice-liderança com 11 pontos, sendo três vitórias, dois empates e uma derrota. O Corinthians, por sua vez, está no meio da tabela de classificação. Com nove pontos e em 10° lugar, a equipe tem duas vitórias, três empates e uma derrota.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Fotos: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Confira todas as informações do jogo entre Palmeiras e Corinthians (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CORINTHIANS

7ª RODADA - BRASILEIRÃO SUB-20



🗓️ Data e horário: quinta-feira, 24 de abril de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Sportv

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade): Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Rafael Coutinho (Giulio), Larson e Erick Belé; Heittor, Riquelme Fillipi e Sorriso.

CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribeiro): Cadu; Caipira, Fernando Vera, Lorenzo e Vini Gomes; Caraguá, Bahia, Dieguinho e Leo Agostinho; Nicolas Araújo e Gui Negão.