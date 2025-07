Enquanto Dorival fala em reforços, diretoria do Corinthians freia expectativas

A postura do Corinthians na janela de transferências ainda é uma incógnita. De um lado, Dorival Júnior cita um acordo com a diretoria por até quatro reforços, do outro, há um discurso que defende cautela na busca por contratações.

Nesta segunda-feira (28), Osmar Stábile, presidente interino do Timão, voltou a ser contestado sobre como será a postura na janela de transferências, que começou em junho e irá até setembro. O dirigente reafirmou a autonomia de Fabinho Soldado, executivo de futebol, mas pontuou que não serão muitos gastos.

— A questão das contratações está com o Fabinho, ele está trabalhando para que a gente possa trazer os jogadores necessários dentro das nossas possibilidades. Sem loucuras. Não podemos fazer loucuras neste momento. Jogadores de custo baixo e alta qualidade. É difícil? Sim. Mas não é impossível — disse o dirigente em entrevista coletiva.

Fabinho Soldado é o responsável por buscar reforços para o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Contrastes na janela do Corinthians

Dorival Júnior foi contratado no final de abril, ainda durante a gestão de Augusto Melo, antes do Conselho Deliberativo do Corinthians aprovar o seu impeachment. O treinador bate na tecla que houve um combinado para a contratação de até quatro jogadores.

— Quando acertei com o Corinthians, especialmente com o Fabinho, nós acertamos ali que precisaríamos de pelo menos quatro jogadores que viessem a acrescentar ao nosso grupo de trabalho — disse o treinador alvinegro após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no último dia 16.

Internamente, a diretoria do Timão não descarta contratações, mas a cautela adotada aponta uma dificuldade na busca por jogadores. A renovação com Yuri Alberto é vista, por exemplo, como uma “contratação” pela cúpula alvinegra.

Além disso, a estratégia adotada tem sido a de negociar jogadores para aliviar a folha salarial. Desde junho, o Corinthians teve três saídas: Alex Santana, Giovane e Igor Coronado.