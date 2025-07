Na tarde desta segunda-feira (28), o Corinthians anunciou que Orlando Ribeiro não é mais o treinador do time sub-20 do clube. O técnico estava à frente do clube desde 2024 e comandou os jovens em 39 jogos oficiais, com 16 vitórias, 12 empates e 11 derrotas.

Orlando Ribeiro iniciou sua trajetória na equipe sub-20 do Corinthians em outubro de 2024, nas quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20, quando foi eliminado pelo Palmeiras após um empate e uma derrota.

Em 2025, levou o Corinthians à final da Copinha, mas foi derrotado pelo São Paulo na decisão. No Brasileiro Sub-20, a equipe tem um desempenho ruim e ocupa apenas a 15ª posição da competição, com apenas 20 pontos conquistados em 19 jogos.

Seu último jogo no comando do time do Corinthians Sub-20 aconteceu no sábado (26). O time foi derrotado pelo placar de 4 a 1 diante do Botafogo-SP pela fase de grupos da competição. Este foi o quarto jogo seguido sem vitória do Timão.

Confira o comunicado do Corinthians sobre a saída de Orlando Ribeiro

O Departamento de Formação de Atletas do Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento de Orlando Ribeiro do cargo de técnico da equipe Sub-20. O preparador físico Juliano Dutra também deixa o clube. Orlando Ribeiro chegou ao Corinthians em outubro do ano passado, tendo sido vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Jr.

O auxiliar técnico Fabio Camilo comandará os treinamentos da equipe até a chegada do novo treinador. A diretoria de futebol de base, que segue empenhada na escolha do substituto, agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao clube e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

Passagem pelo profissional

Pelo Corinthians, Orlando Ribeiro também treinou a equipe profissional do Timão. Após a saída de Ramon Díaz do clube em abril, o técnico deixou o time sub-20 para assumir o elenco principal do Corinthians antes da chegada de Dorival Júnior.

Orlando comandou o time em três jogos, sendo dois pelo Brasileirão e um pela Sul-Americana. Estreou com vitória sobre o Sport por 2 a 1 na 5ª rodada, bateu o Racing pela 3ª rodada do Grupo C da competição continental por 1 a 0, alcançando a primeira vitória do time na edição do torneio. Seu último jogo à frente da equipe principal foi a derrota por 4 a 0 para o Flamengo na 6ª rodada do Brasileirão.