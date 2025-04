Corinthians ganha opções e pode mudar esquema tático para Sul-Americana

O Corinthians enfrenta o Racing nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo é válido pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Para esta partida, o Timão contará com os retornos de Hugo Souza e Igor Coronado.

O goleiro se recuperou de uma lesão muscular no retofemoral da coxa direita, enquanto o meia voltou a treinar após superar um trauma no ombro direito. Os jogadores treinaram junto ao elenco nas atividades de campo e devem ser opções de Orlando Ribeiro, técnico interino do Timão, para o duelo.

O retorno dos atletas pode marcar uma mudança no esquema tático do Corinthians. Desde a final do Paulistão, a equipe não conta com Igor Coronado e Rodrigo Garro, que se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Com isso, Ramón Díaz, então treinador do Timão, passou a escalar o time com três atacantes: Romero, Memphis e Yuri Alberto no setor ofensivo.

Igor Coronado pode retornar no confronto contra o Racing, do Uruguai (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Preferência por um armador

O ex-treinador do Corinthians tinha predileção pelo esquema com quatro jogadores no meio de campo. Rodrigo Garro foi o grande destaque da sequência de vitórias do Timão no último Brasileirão, e foi eleito como o melhor jogador da posição na competição.

Igor Coronado surge como uma opção de Orlando Ribeiro para a posição. O meia coleciona boas atuações na Sul-Americana. Na última temporada, o jogador marcou três gols e deu duas assistências na campanha que levou o Corinthians até a semifinal do torneio continental.

Com mais opções no elenco, Orlando Ribeiro deve escalar o Corinthians com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, Carrillo e Igor Coronado (Romero); Memphis e Yuri Alberto.

Decisão na Sul-Americana

O Corinthians enfrenta o Racing em um duelo com ares de decisão na competição. No jogo contra a equipe uruguaia, o Timão busca a primeira vitória na competição. O clube alvinegro está na terceira colocação no Grupo C, atrás de Huracán e América de Cali.

O Timão soma um ponto na tabela e está três atrás da equipe colombiana. Apenas o líder do grupo se classifica diretamente para às oitavas de final, enquanto o segundo garante vaga em uma repescagem contra um eliminado da Libertadores.