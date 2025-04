Corinthians pode rescindir com patrocinador após decisão do Ministério da Fazenda

O Corinthians foi notificado nesta semana pela patrocinadora Viva Sorte de que seu contrato com a marca deverá ser rescindido nos próximos dias. Segundo a empresa, o fim da parceria é por uma determinação da Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão que pertence ao Ministério da Fazenda (MF). O fim do patrocínio ainda não foi comunicado oficialmente e o alvinegro ainda tenta contornar a situação para manter o negócio, apesar da dificuldade apresentada.

A decisão do órgão governamental foi estabelecida pela Viva Sorte utilizar no seu patrocínio nome de outras marcas nos acordos. No caso do Corinthians, a empresa era estampada como Viva Timão, enquanto no São Paulo a parceria era com a Viva Tricolor. O tricolor paulista também teve seu contrato rescindido, apesar de outros fatores terem pesado para a decisão, como a pressão de outras patrocinadoras do time do Morumbi.

O clube havia assinado um contrato de R$ 30 milhões válido por dois anos para estampar a marcada empresa no omoplata dos uniformes da equipe profissional masculina. Apesar da rescisão, o time ainda usará a logo no duelo desta quarta-feira (23) contra o contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana.

No caso do Corinthians, o órgão do governo que regula seguros entende que não é possível autorizar a atuação de empresas que utilizam nomes diferentes a cada patrocínio. Além da Viva Timão e Viva Tricolor, a empresa de capitalização tem acordo com o Fortaleza e Ceará, que carregam os nomes Viva Fortaleza e Viva Ceará. Até então, não há conversas para rescindir contrato com os times cearenses, assim como Santos e Vasco, que têm patrocínio da marca.

Em fevereiro, a marca já havia rompido com outra equipe da Série A, o Sport. O rubro-negro estampava nas mangas a marca da Viva Sorte, sem alterações ou personalização do nome para a equipe. Entretanto, o fim da parceria se deu por conta da atuação da Viva Sorte no mercado de apostas esportivas através da Viva Sorte Bet. A equipe pernambucana entendeu que geraria conflito de interesses por já ter como patrocínio master a Betnacional. O fim do contrato foi em comum acordo entre as duas partes.

Rescisão com o São Paulo

O São Paulo também cortou a parceria com a Viva Sorte, mas o cenário envolveu pressão de outros patrocinadores. Segundo apuração do Lance!, a Superbet, patrocinadora master, entendia que existia conflito de interesse por conta da criação da Viva Sorte Bet, o que pressionou o Tricolor a rescindir. A Ademicon, marca que atua no mercado de consórcios, também entendia que a Viva Tricolor oferecia um serviço parecido e se posicionou a favor da saída da marca.

No acordo com o São Paulo, o contrato previa o pagamento de R$ 45 milhões, dos quais o clube recebeu inicialmente R$ 7,8 milhões, segundo o site Poder360. A expectativa era arrecadar R$ 18,6 milhões por ano, com pagamentos parcelados. O clube não descarta acionar a Justiça em razão da rescisão.

Outros clubes patrocinados

A Viva Sorte Bet, vertente da empresa que trabalha no mercado de apostas esportivas, também investiu e expandiu seus negócios. Na Série A, fechou contrato com o Bahia como patrocinadora master. O tricolor baiano afirmou que foi o maior contrato de patrocínio da história, apesar de não informar quais foram os valores da negociação. O contrato é válido por dois anos.

Na segunda divisão, Athletico-PR e Goiás também fecharam contrato de patrocínio master com a empresa. No caso do Furacão, o setor de capitalização também estampa os uniformes da equipe e os acordos são até dezembro de 2026, assim como o Emeraldino.