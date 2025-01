Gaviões da Fiel convoca torcedores para votação do pedido de impeachment de Augusto Melo

A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, publicou em suas redes sociais, neste sábado (18), uma convocação para que os torcedores do time compareçam ao Parque São Jorge na segunda-feira (20) para acompanhar a votação do pedido de impeachment do presidente Augusto Melo.

A votação está marcada para acontecer às 19h durante uma reunião do Conselho Deliberativo do clube. O encontro para que os conselheiros dessem seus pareceres sobre o processo estava marcado para acontecer no dia 2 de dezembro de 2024, mas Melo conseguiu uma liminar na Justiça que adiou a votação.

Se o pedido de impeachment for aprovado na segunda (20), o presidente será afastado do cargo de forma provisória. Será realizada uma Assembleia Geral para que os sócios do clube avaliem o caso e votem. Caso a decisão do Conselho seja referendada por eles, o vice-presidente Osmar Stábile assume o posto até que um novo presidente seja eleito pelos conselheiros.

Na nota de convocação, a Gaviões reafirmou seu apoio a Augusto Melo.

- Reafirmamos o nosso primeiro posicionamento divulgado em 28 de agosto de 2024 de sermos contra ao processo de impeachment nas justificativas apresentadas e sem a conclusão do inquérito policial. Caso o resultado do inquérito comprove irregularidades, seremos os primeiros a exigir a renúncia do presidente. Desta forma, esperamos que o Conselho atue de forma transparente, imparcial e de forma ética na tomada de decisões - traz a nota.

A torcida organizada ainda afirma que acompanhará os desdobramentos da reunião de forma pacífica, defendendo a integridade de torcedores, conselheiros e funcionários.

Presidente se diz confiante

Em entrevista ao canal "Identidade Cotinthiana" nesta semana, Augusto Melo declarou que está confiante e que acredita que não será afastado do cargo.

- Os nossos conselheiros hoje são pessoas qualificadas que conhecem as coisas e entendem do Corinthians. Eles não vão cair nesse golpe. Tenho convicção de que estarei aqui na terça-feira. Deus me colocou aqui e só Deus me tira. Se Ele me colocou aqui é porque tem um propósito - afirmou o presidente.