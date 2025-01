Corinthians e Ituano empataram em 0 a 0, no tempo regulamentar, nesta sexta-feira (17), em partida válida pelas oitavas de final da Copinha disputada em Santo André (SP). Nos pênaltis, o Timão contou com o brilho do goleiro Kauê, que defendeu três cobranças, para eliminar o Galo de Itu por 5 a 4 e avançar às quartas de final da competição.

Como foi o jogo?

Corinthians e Ituano fizeram um jogo equilibrado no primeiro tempo. O Galo de Itu quase abriu o placar, aos 22 minutos, num chute de Léo Izidoro, que parou na trave. O Timão reagiu com Gui Negão e Nicollas. Porém, ambos pecaram na pontaria.

Em seguida, Nicollas acertou a trave, e, por pouco, o Corinthians não marcou o primeiro gol na partida. O Galo de Itu respondeu na sequência com JP e Vini. Em ambas as ocasiões, Kauê salvou o Timão.

O equilíbrio também prevaleceu durante todo o segundo tempo e, com isso, Ituano e Corinthians não movimentaram o placar. Os jogadores que mais se destacaram foram os goleiros, que fizeram grandes defesas.

Ituano 4 x 5 Corinthians nos pênaltis

ITUANO

Matheus Rocha ⚽

Stefanello ⚽

Jonathan ⚽

Nathan ❌

Lucas Dias ⚽

Kauan ❌

Matheuzinho ❌

CORINTHIANS

Gabriel Caipira ⚽

Luiz Eduardo ⚽

Victor Dourado ❌

Fernando ⚽

Denner ⚽

Rodrigão ❌

Araújo ⚽

Kauê brilhou na classificação do Corinthians na Copinha (Foto: Divulgação/Corinthians)

O que vem pela frente?

Com a classificação garantida nas quartas de final, o Corinthians vai enfrentar o Vasco, que eliminou o Flamengo-SP. O confronto será no domingo (19). O local e o horário ainda serão definidos.

✅ FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 (4) X (5) 0 CORINTHIANS

OITAVAS DE FINAL - COPINHA

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André (SP);

🟨 Cartões amarelos: Matheus Rocha (ITU); Fernando e Caraguá (COR);

⚽ ESCALAÇÕES

ITUANO (Técnico: Chico Elias)

Pedro; Lucas Dias, Matheus Rocha, Nathan e Leo Izidoro; Kauan, Victor Reis (Marcos Henrique), Nicolas (Dudu) e JP (Stefanello); Vini (Matheuzinho) e Jonathan.

CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribeiro)

Kauê; Gabriel Caipira, Fernando, Garcez e Denner; Bahia (Luiz Fernando), Victor Dourado, Thomas (Caraguá) e Dieguinho (Luiz Eduardo); Nicollas (Rodrigão) e Gui Negão (Araújo).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos;

🚩 Assistentes: Osvaldo Apipe de Medeiros Filho e Anna Beatriz Scagnolato;

4️⃣ Quarto árbitro: Gabriel Petrini Rodrigues Cruz.