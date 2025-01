O Corinthians mantém conversas com representantes da Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube, e se vê resguardado no acordo firmado entre as partes, oficializado no último ano.

Nos últimos dias, a casa de apostas conseguiu uma liminar na Justiça que autoriza a empresa a atuar no país, apesar de não estar na lista de bets regularizadas pelo Governo Federal. Em nota à imprensa, a Esportes da Sorte informou que já superou todas as burocracias legais, incluindo a mudança do domínio do site.

Na tarde desta sexta-feira (17), o Bahia, uma das equipes patrocinadas pela empresa no futebol brasileiro, anunciou a rescisão amigável de contrato. A decisão do rival não altera o pensamento da diretoria do Corinthians.

A Esportes da Sorte é responsável por bancar R$ 57 milhões dos salários do atacante Memphis Depay. Já o contrato firmado com o Corinthians prevê o pagamento de R$ 309 milhões até o fim de 2027.

Veja a nota publicada pela Esportes da Sorte

O Grupo Esportes da Sorte informa que está autorizado a operar nacionalmente pela licença 030/2024 da SPA/MF. A decisão corrobora que a empresa, desde o início, cumpriu todo o rito legal e normativo estabelecido pela legislação e suas respectivas portarias.

O grupo ainda ressalta que a razão para o indeferimento administrativo foi considerada ilegal pela justiça federal e que, inclusive, já realizou o pagamento da outorga e o seu site estará em breve em transição para o novo domínio www.esportesdasorte.bet.br, de acordo com a instrução normativa da SPA/MF nº11 para a utilização do registro.

Diante disso, o Grupo Esportes da Sorte reafirma o seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável, visando proteger os interesses da sociedade civil, gerando empregos, renda e a favor do desenvolvimento econômico, social e cultural do país.