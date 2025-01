Corinthians: Ramón atualiza situação de Memphis e Garro para estreia na temporada

Desfalques na vitória de virada do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, na estreia do Campeonato Paulista, Memphis Depay e Rodrigo Garro seguem cronogramas distintos de pré-temporada.

Sem realizar uma preparação adequada desde que chegou ao clube em setembro, Memphis tem sido poupado de algumas atividades no CT Joaquim Grava para evitar problemas físicos. Há chance de o holandês ser relacionado para o jogo contra o Velo Clube, mas para compor o banco de reservas.

Com um problema no joelho que persiste desde abril do ano passado, o meio-campista argentino segue sob supervisão do departamento médico e ainda não treinou com bola em 2025. Por isso, será mais uma vez desfalque na equipe de Ramón Díaz.

– Sabemos que dentro de 48 horas vamos ter que jogar de novo. Vamos armar uma equipe que o público goste. A ver como se recupera Memphis, como estará Garro, Coronado... Esperamos armar um bom grupo, temos um bom grupo. Vamos jogar duas vezes em casa e queremos ganhar – afirmou.

Memphis Depay, atacante do Corinthians, comemora gol marcado na Neo Química Arena (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

O curto período de preparação, causado pelo adiantamento do Paulistão, é o principal motivo para a não utilização de algumas opções do elenco. Em entrevista, o auxiliar técnico Emiliano Diaz voltou a criticar o calendário nacional, que, na visão do profissional, coloca em risco a integridade física dos atletas.

– Vamos dividir o grupo, as cargas, para que todo mundo tenha 15, 20 dias de preparação. É um absurdo o que acontece, em nenhum lugar do mundo tem nove dias de preparação. tomara que dê tudo certo, ninguém se machuque – explicou.