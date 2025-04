Gaviões da Fiel cobra autoridades do Rio após atraso em jogo do Corinthians

Torcedores do Corinthians tiveram dificuldades para chegar ao Maracanã neste domingo (27), para assistir a derrota do clube alvinegro por 4 a 0 para o Flamengo. Cerca de 50 ônibus que vinham de São Paulo para o Rio de Janeiro sofreram com atrasos e só entraram no estádio após o intervalo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Segundo as autoridades do Rio de Janeiro, a demora aconteceu após falhas em um automóvel na região de Duque de Caxias, próximo à capital fluminense. A Polícia Militar, que escoltava as caravanas desde São Paulo, atrasou a liberação para evitar um encontro com torcedores do Flamengo.

Os ônibus eram de caravanas de torcidas organizadas do Corinthians. Na noite deste domingo (27), a Gaviões da Fiel se manifestou nas redes sociais contrariando a versão das autoridades, justificando que os combinados foram respeitados e que houve falta de comprometimento do BEPE (Batalhão de Policiamento em Eventos Esportivos).

continua após a publicidade

A nota divulgada pela torcida organizada também cobrou providências do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro e da CBF, para que a situação não se repita.

Torcida teve dificuldades para entrar no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

Veja a nota da Gaviões da Fiel

"O Gaviões da Fiel vem a público expressar sua profunda revolta com o descaso enfrentado por nossa torcida neste domingo, no Maracanã (RJ). Os torcedores que foram de caravana não conseguiram entrar no 1º tempo do jogo devido à falta de comprometimento do BEPE (Batalhão de Policiamento em Eventos Esportivos), responsável pela escolta dos ônibus.

continua após a publicidade

Reconhecemos os desafios diários enfrentados pelas forças de segurança no Rio de Janeiro. Porém, acompanhar uma caravana é uma operação de menor complexidade que, lamentavelmente, tem sido tratada com despreparo e desrespeito.

Cumprimos rigorosamente tudo que foi combinado com as autoridades: nossos ônibus estavam no ponto de encontro às 7h, conforme orientado. Ainda assim, a escolta só começou às 12h, e um trajeto de cerca de 96km, que leva em torno de 1h20, demorou mais de 4 horas. Ao chegar ao estádio, ainda enfrentamos mais de 1 hora de espera para liberação da entrada da torcida.

É inaceitável que, mesmo com toda nossa organização e cumprimento dos horários, tentem jogar a culpa do atraso na torcida do Corinthians. Isso revela, além de despreparo, uma total falta de respeito com quem apenas quer apoiar seu time.

Diante disso, exigimos providências urgentes do Governador Claudio Castro, do comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e atenção da CBF e dos clubes, para que essa situação não se repita.

Solicitamos uma análise rigorosa dos procedimentos do BEPE nos jogos do Corinthians no RJ. É imprescindível garantir segurança, respeito e a chegada pontual da nossa torcida, pois saímos de nosso estado com 14 horas de antecedência junto com nossos amigos, familiares e filhos, pagamos caro pelo ingresso e estamos no nosso direto de torcer.

Esperamos um posicionamento firme e ações concretas das autoridades competentes. A paixão, a dedicação e o apoio da nossa torcida merecem ser tratados com a seriedade que o futebol exige."