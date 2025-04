Corinthians atualiza quadro médico de Memphis após derrota para o Flamengo

O Corinthians perdeu para o Flamengo por 4 a 0, neste domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro. Além da goleada sofrida no Maracanã, a Fiel também se preocupa com um dos principais jogadores da equipe, Memphis, que saiu com dores ainda no primeiro tempo do duelo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O jogador dividiu com Léo Ortiz, do Flamengo, ainda no primeiro tempo. O zagueiro adversário deu um chute na perna direita do holandês. Ramon Abatti Abel marcou falta, mas não puniu o defensor com cartão amarelo. Memphis precisou sair para a entrada de Igor Coronado.

O clube alvinegro divulgou que o atacante saiu por um trauma na perna direita e fará exames médicos nesta segunda-feira (27) para saber a gravidade da lesão. No início deste mês, Memphis sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, em vitória contra o Vasco, e ficou fora de uma partida da Sul-Americana, o empate por 1 a 1 contra o América de Cali, na Colômbia.

continua após a publicidade

A preocupação do Timão é que o atacante fique fora de combate na estreia do Corinthians na Copa do Brasil. Na quarta-feira (30), a equipe encara o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília), no Jorge Ismael de Biasi, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Atacante do Timão saiu ainda na primeira etapa (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Estreia do novo treinador

Memphis pode ficar fora do primeiro jogo de Dorival Júnior pelo Corinthians. Acertado com o clube alvinegro desde sexta-feira (25), o treinador deve ser anunciado nesta semana e fará a sua estreia contra o Novorizontino, na quarta-feira (30), pela Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️Hugo Souza comenta erro em derrota do Corinthians e cita Courtois: ‘Faz parte’

A próxima partida do Corinthians no Brasileirão será no sábado (3), contra o Internacional, na Neo Química Arena. Memphis é o artilheiro do Timão na competição nacional com três gols marcados.