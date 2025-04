Atraso e escolta dificultam chegada da torcida do Corinthians ao Maracanã

A torcida do Corinthians teve dificuldades para chegar ao Maracanã neste domingo (27), para assistir a partida do Timão contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Houve um problema com cerca de 45 ônibus das caravanas das torcidas organizadas da equipe alvinegra.

O problema ocorreu na rodovia Washington Luiz, na região de Duque de Caxias. A Polícia Militar, que escoltava a torcida desde São Paulo, atrasou a liberação para evitar o encontro dos ônibus do Corinthians com torcedores do Flamengo.

A partida começou com o setor de visitantes espaçado, com poucos torcedores do Timão. Os ônibus só chegaram ao Maracanã aos 27 minutos do primeiro tempo, quando o placar já marcava 1 a 0 para a equipe carioca, mas a Fiel só conseguiu entrar durante o intervalo.

Ônibus das torcidas organizadas do Corinthians chegaram somente no decorrer da primeira etapa (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

As torcidas conseguiram se organizar e só chegaram ao Maracanã no fim do primeiro tempo, quando o Flamengo já havia ampliado a vantagem e vencia o Corinthians por 2 a 0. O episódio reforça uma crítica frequente de torcedores paulistas sobre a demora para entrar em estádios no Rio de Janeiro, geralmente causada por problemas no trajeto até o estádio.

Em suas redes sociais, a Gaviões da Fiel criticou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e cobrou as autoridades pelo atraso no estádio.

Queremos entrar no jogo! Alô governador @claudiocastroRJ. Muita falta de comprometimento dos seus funcionários com nossa torcida que seguiu com o combinado e segue do lado de fora do estádio com a partida em andamento. pic.twitter.com/HnTq6nmV31 — GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) April 27, 2025

Maracanã lotado

A torcida do Flamengo lotou o Maracanã. Ao todo, mais se 60 mil ingressos foram reservados, sendo 59.197 entradas vendidas, 4.101 cortesias distribuídas e 5.550 gratuidades. O Corinthians lotou o setor reservado para a sua torcida.

O estádio não recebia mais de 60 mil pessoas desde a final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense, no final de março, vencida pelo Rubro-Negro.