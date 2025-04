Hugo Souza foi um dos maiores personagens na derrota por 4 a 0 do Corinthians contra o Flamengo, neste domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro. No reencontro contra seu ex-clube, o goleiro do Timão falhou no terceiro gol dos cariocas, marcado por Pedro, ao errar um passe na saída de bola.

Após o gol, a torcida do Flamengo no Maracanã provocou o goleiro. O público presente vaiou o jogador e entoaram o nome do atleta de maneira provocativa. Após o confronto, Hugo Souza minimizou as brincadeiras, e lamentou a falha.

— Era de se esperar que eu fosse vaiado, xingado, eu fui criado aqui e faz parte isso, mas eu tive que me manter no jogo, se vocês pegarem o jogo todo eu só tive essa falha, mas jogo em uma posição que não permite erros, fiz um jogo sem erros, só esse, mas gerou o gol do adversário. Eu tive que manter uma cabeça boa, dar o meu melhor, faz parte do futebol, aconteceu hoje, terão outros dias e não serei o único a errar — lamentou o goleiro do Timão na zona mista do Maracanã.

Goleiro falhou em um dos gols sofridos pelo Timão no duelo contra o Flamengo (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Como lidar com o erro?

Hugo Souza vive um momento incomum em sua passagem pelo Timão. Mesmo com menos de um ano de clube, o goleiro ficou marcado por grandes atuações, inclusive na final do Paulistão, quando defendeu um pênalti de Raphael Veiga, do Palmeiras.

Ao falar sobre a falha, Hugo Souza buscou inspiração em Courtois, goleiro do Real Madrid. O atleta falhou em um dos gols na derrota do clube espanhol por 3 a 2 para o Barcelona, no sábado (26), na final da Copa do Rei.

— Ontem eu estava assistindo a final da Copa do Rei, o Courtois errou, mas ele continua o melhor goleiro do mundo. Eu não estou me comparando, mas o erro de hoje não me faz ser o pior do undo, e o acerto de amanhã não me faz ser o melhor do mundo — disse o goleiro do Timão.