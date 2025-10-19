Garro retorna aos titulares do Corinthians e desabafa: ‘Ninguém quer ficar fora’
Meia fala sobre a dificuldade em ficar de fora da equipe
O meio-campista Rodrigo Garro voltou a ser titular no Corinthians. O jogador esteve em campo na vitória do Timão por 1 a 0 neste sábado (18), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-MG.
O meia, que se recuperou recentemente de uma lesão na panturrilha, comemorou a oportunidade de retomar a forma completa. Garro ainda revelou uma conversa com Dorival sobre sua postura e a vontade de voltar a estar em campo.
— Tínhamos programado jogar um tempo e, na verdade, fiquei um pouco mais em campo porque estava me sentindo bem. O professor me deu a possibilidade também de falar sobre minha postura e acho que ninguém quer ficar fora de jogos assim. Fizemos um trabalho bom, fico feliz pela minha parte física. Estou muito bem, trabalhei muito nesse tempo que fiquei parado. É continuar trabalhando, pés no chão. Acho que ainda temos muito a melhorar — disse Garro.
Além da lesão na panturrilha, Garro sofreu com uma tendinopatia patelar no joelho direito. O jogador atuou no sacrifício na final do Paulistão, inclusive nos duelos contra o Palmeiras. Quando retornou, voltou a sentir dores e desfalcar o Corinthians.
O argentino chegou a viajar à Espanha para realizar um procedimento inovador com um médico que já tratou Memphis no Atlético de Madri, buscando acelerar seu retorno aos gramados.
Números de Garro
Rodrigo Garro atuou 79 minutos na partida contra o Atlético-MG, registrando uma assistência, três finalizações (nenhuma no gol), três passes decisivos e 87% de acerto nos passes. Completou quatro de cinco passes longos, acertou três dribles, sofreu quatro faltas, recuperou quatro bolas e venceu sete de oito duelos, recebendo nota 7,7 pelo Sofascore.
No ano de 2025, Garro participou de 28 jogos, sendo 20 como titular, marcou dois gols e deu cinco assistências, com média de participação em gol a cada 278 minutos. Apresenta 78% de acerto nos passes, 2,1 passes decisivos por jogo, oito grandes chances criadas, 1,7 finalizações por partida (0,6 no gol), 0,9 dribles certos, 2,9 bolas recuperadas e 0,7 desarmes por jogo, com nota média de 7,28 pelo Sofascore.
