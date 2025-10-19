Garro retorna aos titulares do Corinthians e desabafa: ‘Ninguém quer ficar fora’

O meio-campista Rodrigo Garro voltou a ser titular no Corinthians. O jogador esteve em campo na vitória do Timão por 1 a 0 neste sábado (18), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-MG.

O meia, que se recuperou recentemente de uma lesão na panturrilha, comemorou a oportunidade de retomar a forma completa. Garro ainda revelou uma conversa com Dorival sobre sua postura e a vontade de voltar a estar em campo.

— Tínhamos programado jogar um tempo e, na verdade, fiquei um pouco mais em campo porque estava me sentindo bem. O professor me deu a possibilidade também de falar sobre minha postura e acho que ninguém quer ficar fora de jogos assim. Fizemos um trabalho bom, fico feliz pela minha parte física. Estou muito bem, trabalhei muito nesse tempo que fiquei parado. É continuar trabalhando, pés no chão. Acho que ainda temos muito a melhorar — disse Garro.

Além da lesão na panturrilha, Garro sofreu com uma tendinopatia patelar no joelho direito. O jogador atuou no sacrifício na final do Paulistão, inclusive nos duelos contra o Palmeiras. Quando retornou, voltou a sentir dores e desfalcar o Corinthians.

O argentino chegou a viajar à Espanha para realizar um procedimento inovador com um médico que já tratou Memphis no Atlético de Madri, buscando acelerar seu retorno aos gramados.

Rodrigo Garro, meia do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)

Números de Garro

Rodrigo Garro atuou 79 minutos na partida contra o Atlético-MG, registrando uma assistência, três finalizações (nenhuma no gol), três passes decisivos e 87% de acerto nos passes. Completou quatro de cinco passes longos, acertou três dribles, sofreu quatro faltas, recuperou quatro bolas e venceu sete de oito duelos, recebendo nota 7,7 pelo Sofascore.

No ano de 2025, Garro participou de 28 jogos, sendo 20 como titular, marcou dois gols e deu cinco assistências, com média de participação em gol a cada 278 minutos. Apresenta 78% de acerto nos passes, 2,1 passes decisivos por jogo, oito grandes chances criadas, 1,7 finalizações por partida (0,6 no gol), 0,9 dribles certos, 2,9 bolas recuperadas e 0,7 desarmes por jogo, com nota média de 7,28 pelo Sofascore.