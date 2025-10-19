Corinthians tem novidades sobre lesionados e vive expectativa por retorno de Martínez

O Corinthians pode ter novidades para o confronto contra o Vitória, no próximo final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Em processo de transição física, Carrillo já trabalha com bola e está na reta final de recuperação de lesão no ligamento do tornozelo.

O zagueiro André Ramalho, por sua vez, sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita, mas não preocupa para o restante da temporada. De acordo com a apuração da reportagem, o jogador passou por novos exames durante a vitória do Corinthians sobre o Atlético-MG, e a tendência é que volte aos treinos ao longo da semana.

O jovem André, recém-promovido ao time principal, tem uma entorse no tornozelo e aparece como dúvida para o próximo compromisso, apesar de Dorival acreditar que o jogador irá se recuperar a tempo da viagem a Salvador.

Entre os desfalques do último sábado, Vitinho é quem deve demorar mais para retornar aos gramados. O atacante, contratado no segundo semestre desta temporada, sofre de lesão no menisco medial do joelho direito.

Corinthians terá José Martínez contra o Vitória?

Após perder seis treinamentos durante a preparação para o duelo contra o Atlético-MG, José Martínez foi cortado da lista de relacionados pelo técnico Dorival Júnior. O volante, no entanto, será reintegrado ao elenco e disputará a vaga de Maycon, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.

Apesar de alegar problemas familiares, a direção do Corinthians optou por descontar seis dias de salário do venezuelano, além de aplicar uma multa, cujo valor não foi divulgado.

José Martínez, volante do Corinthians, disputa a posse de bola com Matheus Pereira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

- O Martínez ficou de fora porque teve um problema, trabalhou apenas por dois dias e não tinha como trazê-lo. Não é perpétuo, ele explicou a situação, a partir de agora está integrado e vai brigar pela sua posição, respeitando seus companheiros - afirmou Dorival Júnior.