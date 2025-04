Corinthians atualiza estado de saúde de Rodrigo Garro

Rodrigo Garro retornou ao Brasil após uma semana na Espanha, onde realizou tratamento no joelho. O meia do Corinthians esteve em Madri, onde foi atendido por um médico especialista em problemas tendíneos, que já cuidou de Memphis.

O meia esteve no CT Dr. Joaquim Grava nesta quinta-feira (10). Rodrigo Garro sofre com uma tendinopatia patelar no joelho direito desde o final da última temporada e chegou a perder os primeiros jogos deste ano.

O argentino atuou no 'sacrifício' na final do Paulistão, que o Corinthians venceu o Palmeiras. O tratamento, chamado de 'inovador' pelo Timão, era como uma espécie de eletroacupuntura, e visava tratar as dores do jogador.

A equipe médica do Corinthians não acompanhou o jogador na viagem, mas montou um planejamento físico para Rodrigo Garro e o acompanhou durante esse período. O meia falou sobre o procedimento e agradeceu o apoio da Fiel.

— Estou aqui de volta, continuando com o período de recuperação. Foram dias de muitas coisas lá. Quero agradecer ao DM do Corinthians por me ajudar neste processo de recuperação, o departamento médico. Estou com muita vontade de voltar a jogar, de voltar a compartilhar os gramados com os meus companheiros. Deus queira que, logo, eu esteja aí com vocês. Obrigado também pelas mensagens de carinho, para mim é muito importante - disse em entrevista à "Corinthians TV".

Quando volta?

Rodrigo Garro ainda não tem prazo para retornar aos gramados. Agora, o jogador segue com o tratamento com os médicos do Corinthians. Os exames de imagem apontam que o meia se recuperou da lesão, entretanto, ele segue com dores.

Jogador se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Garro está sendo tratado por um fisioterapeuta especialista em lesões tendíneas, que já trabalhou no Atlético de Madrid e também com Memphis Depay, seu colega de equipe no Timão. A comissão técnica alvinegra já conhecia o profissional, mas a indicação foi reforçada pelo atacante holandês, que passou pelo mesmo tratamento.