menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Garro espera retorno ao Corinthians contra sua maior ‘vítima’ em 2025

Meia foi decisivo em vitória sobre o Santos, na semifinal do Paulistão

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 13/10/2025
05:30
Corinthians
imagem cameraCorinthians espera por retorno de Garro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians vive a expectativa pelo retorno de Rodrigo Garro, que não entra em campo desde o dia 10 de setembro, na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico Paranaense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O meia treinou com o grupo na semana e tem chances de voltar aos gramados contra o Santos.

continua após a publicidade

O argentino se recuperou de uma lesão na panturrilha que o fez perder cinco partidas do Campeonato Brasileiro. Garro sofre com diversos problemas médicos na temporada e não conseguiu manter as boas atuações de 2024, quando foi uma das principais armas ofensivas do Corinthians.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Entretanto, o retorno de Garro pode ser contra uma equipe que lhe traz boas lembranças no ano. No Paulistão, o argentino foi fundamental para eliminar o Santos na semifinal, em duelo na Neo Química Arena. A partida estava empatada em 1 a 1 quando, no segundo tempo, o meia acertou um chute de fora da área, colocou o Corinthians à frente e garantiu a vaga na decisão. Posteriormente, o Timão foi campeão ao vencer o Palmeiras.

continua após a publicidade
Corinthians Garro
Rodrigo Garro foi fundamental na vitória do Corinthians sobre o Santos, na semifinal do Paulistão desta temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Números de Rodrigo Garro pelo Corinthians em 2025

  1. 26 jogos (19 titular)
  2. 2 gols
  3. 4 assistências
  4. 308 minutos para participar de gol
  5. 2.1 passes decisivos por jogo
  6. 6 grandes chances criadas
  7. 1.7 finalizações por jogo (0.6 no gol)
  8. 2.6 passes longos certos por jogo
  9. 45% de eficiência nos duelos
  10. 0.7 desarmes por jogo
  11. 3.0 bolas recuperadas por jogo
  12. 2.3 faltas sofridas por jogo
  13. Nota Sofascore 7.28

*Números levantados pelo SofaScore BR

Cuidados

O Corinthians enfrenta o Santos na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. A comissão técnica irá avaliar o Garro nos próximos treinamentos antes do duelo e, se não houver intercorrência, o meia disputará o clássico.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias