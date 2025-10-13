Garro espera retorno ao Corinthians contra sua maior ‘vítima’ em 2025
Meia foi decisivo em vitória sobre o Santos, na semifinal do Paulistão
O Corinthians vive a expectativa pelo retorno de Rodrigo Garro, que não entra em campo desde o dia 10 de setembro, na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico Paranaense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O meia treinou com o grupo na semana e tem chances de voltar aos gramados contra o Santos.
O argentino se recuperou de uma lesão na panturrilha que o fez perder cinco partidas do Campeonato Brasileiro. Garro sofre com diversos problemas médicos na temporada e não conseguiu manter as boas atuações de 2024, quando foi uma das principais armas ofensivas do Corinthians.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Entretanto, o retorno de Garro pode ser contra uma equipe que lhe traz boas lembranças no ano. No Paulistão, o argentino foi fundamental para eliminar o Santos na semifinal, em duelo na Neo Química Arena. A partida estava empatada em 1 a 1 quando, no segundo tempo, o meia acertou um chute de fora da área, colocou o Corinthians à frente e garantiu a vaga na decisão. Posteriormente, o Timão foi campeão ao vencer o Palmeiras.
Números de Rodrigo Garro pelo Corinthians em 2025
- 26 jogos (19 titular)
- 2 gols
- 4 assistências
- 308 minutos para participar de gol
- 2.1 passes decisivos por jogo
- 6 grandes chances criadas
- 1.7 finalizações por jogo (0.6 no gol)
- 2.6 passes longos certos por jogo
- 45% de eficiência nos duelos
- 0.7 desarmes por jogo
- 3.0 bolas recuperadas por jogo
- 2.3 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.28
*Números levantados pelo SofaScore BR
Cuidados
O Corinthians enfrenta o Santos na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. A comissão técnica irá avaliar o Garro nos próximos treinamentos antes do duelo e, se não houver intercorrência, o meia disputará o clássico.
