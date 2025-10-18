Hugo espanta falha na Seleção e aponta responsável pelo sucesso no Corinthians

Um dos convocados do Corinthians na última Data Fifa, Hugo Souza comentou sobre a falha no terceiro gol sofrido na derrota da Seleção Brasileira por 3 a 2 contra o Japão. O amistoso marcou a primeira titularidade do goleiro, nome constante nas convocações do técnico Carlo Ancelotti, com a camisa da Amarelinha.

Diante da equipe asiática, Hugo realizou sua primeira partida como titular e teve uma atuação sólida até a falha de Fabrício Bruno, que resultou no primeiro gol adversário. Em entrevista após a vitória do Corinthians por 1 a 0, o goleiro aceitou as críticas da torcida, mas celebrou a oportunidade de defender a Seleção.

- Estou muito feliz por ter realizado meu sonho. Crítica é comum, faz parte, se eu pego, era milagre. Mas não peguei e vou ser criticado da mesma forma, faz parte. Não é qualquer um que chega até ali e consegue jogar, então eu fiquei muito feliz pela oportunidade e poder estrear pela seleção. Foi um gol a dois metros de mim que todo mundo falou que foi falha, mas faz parte - afirmou o goleiro.

Contratado para assumir a lacuna deixada por Carlos Miguel na meta alvinegra, Hugo Souza chegou ao clube após defender o Chaves, de Portugal, por empréstimo. Fora dos holofotes na época, o goleiro foi "resgatado" pelo diretor de futebol Fabinho Soldado, a quem atribui grande parte do seu sucesso no clube.

- Eu só estou aqui por causa do Fabinho. Ele foi me resgatar sem clube, ninguém queria. Acho que boa parte do elenco que se formou na metade do ano passado, foi ele que formou, ele que cuida de todo o nosso ambiente no futebol. É um cara que todos têm que respeitar muito, não só a torcida, mas conselho, diretoria e presidência também - afirmou.

- Das histórias que eu escuto do que era antes para hoje, ele realmente revolucionou o futebol dentro do clube, então acho que precisam dar importância para isso. Ganhou título, seis anos sem ganhar e ganhamos com ele. Estamos em outra semifinal de Copa do Brasil, temos um time competitivo. Então temos que enaltecer o trabalho dele, e não ficar criando situações para criticá-lo - completou.

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, durante treinamento da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (25), quando visita o Vitória, no Barradão, em duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, Dorival não terá Matheuzinho e Maycon, suspensos devido ao acúmulo de cartões.