Corinthians é condenado a pagar quantia milionária para Jonathan Cafu

A Justiça do Trabalho condenou o Corinthians a pagar R$ 1,1 milhão para o ex-atacante do clube, Jonathan Cafu. O valor é referente a parcelas de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviços) não pagos no período em que o jogador vestiu a camisa do Timão, entre 2020 e 2023.
A informação foi divulgada inicialmente pelo 'Ge.globo'. O atleta, atualmente no Botafogo-SP, entrou com a ação em junho deste ano, com uma cobrança por R$ 2,5 milhões, que também pedia pagamento do Corinthians por multas e danos morais.. O juiz Eduardo Rockenbach Pires, da 38ª Vara do Trabalho de São Paulo, concedeu apenas o acerto do FGTS.
A decisão é de primeira instância, e o clube alvinegro ainda pode recorrer — o valor, inclusive, pode ser alterado. Esta é mais uma derrota do Corinthians na Justiça em 2024. Recentemente, o clube foi condenado a pagar R$ 1 milhão ao ex-atacante Everaldo, R$ 700 mil ao ex-jogador da base Franco Delgado e R$ 2,5 milhões ao também ex-atleta juvenil Kauê Moreira.
Passagem curta
Jonathan Cafu chegou ao Corinthians em 2020, mas teve uma passagem pouco expressiva pelo Parque São Jorge. Em 37 meses de vínculo, disputou apenas três partidas pelo clube, sem gols ou assistências. Nessas oportunidades, o Timão somou um empate e duas derrotas.
Durante praticamente todo o período de contrato, o atacante esteve emprestado ao Cuiabá, para onde foi cedido em 2021 e permaneceu até o fim do seu vínculo com o Corinthians.
