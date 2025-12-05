menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians é condenado a pagar quantia milionária para Jonathan Cafu

Timão sofreu nova derrota na Justiça

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 05/12/2025
14:05
Jonathan Cafú - Treino Corinthians
imagem camera(Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Justiça do Trabalho condenou o Corinthians a pagar R$ 1,1 milhão para o ex-atacante do clube, Jonathan Cafu. O valor é referente a parcelas de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviços) não pagos no período em que o jogador vestiu a camisa do Timão, entre 2020 e 2023.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

A informação foi divulgada inicialmente pelo 'Ge.globo'. O atleta, atualmente no Botafogo-SP, entrou com a ação em junho deste ano, com uma cobrança por R$ 2,5 milhões, que também pedia pagamento do Corinthians por multas e danos morais.. O juiz Eduardo Rockenbach Pires, da 38ª Vara do Trabalho de São Paulo, concedeu apenas o acerto do FGTS.

A decisão é de primeira instância, e o clube alvinegro ainda pode recorrer — o valor, inclusive, pode ser alterado. Esta é mais uma derrota do Corinthians na Justiça em 2024. Recentemente, o clube foi condenado a pagar R$ 1 milhão ao ex-atacante Everaldo, R$ 700 mil ao ex-jogador da base Franco Delgado e R$ 2,5 milhões ao também ex-atleta juvenil Kauê Moreira.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Jonathan Cafú - Treino Corinthians
Atacante venceu o clube alvinegro na justiça e receberá indenização milionária. Jonathan Cafu só esteve em campo em três oportunidades e não marcou gols com a camisa do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Passagem curta

Jonathan Cafu chegou ao Corinthians em 2020, mas teve uma passagem pouco expressiva pelo Parque São Jorge. Em 37 meses de vínculo, disputou apenas três partidas pelo clube, sem gols ou assistências. Nessas oportunidades, o Timão somou um empate e duas derrotas.

Durante praticamente todo o período de contrato, o atacante esteve emprestado ao Cuiabá, para onde foi cedido em 2021 e permaneceu até o fim do seu vínculo com o Corinthians.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias