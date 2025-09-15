Corinthians divulga atualização médica de Rodrigo Garro

O Corinthians divulgou uma nota sobre o meia Rodrigo Garro, que sentiu dores na panturrilha durante o aquecimento antes da vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, neste sábado (13), pelo Campeonato Brasileiro. O argentino foi cortado da lista de relacionados e não participou do duelo no Maracanã.

continua após a publicidade

Segundo a nota, Garro passará por acompanhamento especializado para tratar a lesão na panturrilha direita e ainda não tem previsão de retorno aos gramados. O clube reforçou que o meio-campista seguirá sob supervisão da equipe médica e do departamento de fisioterapia, com foco na recuperação completa para voltar às atividades sem riscos.

— O meio-campista Rodrigo Garro foi diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha direita. Ele foi cortado dos relacionados na vitória do Corinthians diante do Fluminense, no último sábado (13), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, após sentir durante o aquecimento. O camisa 8 iniciou sua recuperação com o departamento de fisioterapia do clube já nesta segunda (15) — informou o Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Rodrigo Garro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Dorival Júnior fala sobre lesão do camisa 8

O jogador sofreu nesta temporada com uma tendinopatia patelar no joelho direito, que o afastou de diversas partidas desde o início do ano. Garro ficou fora das dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.

Dorival Júnior comentou a situação médica do meia e negou que a atual lesão tenha relação com esse histórico.

— É difícil mensurar a dor, não em como fazer, hoje não foi nada relacionado a joelho, foi se não me falha a memória na panturrilha direita, primeiro vai fazer uma avaliação para termos uma ideia do que aconteceu, mas nossa preocupação com ele é grande — disse o treinador do Timão em entrevista coletiva no Rio de Janeiro.