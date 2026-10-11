Gabriel Paulista detona bastidores do Corinthians: 'Nunca vivi isso'

O zagueiro Gabriel Paulista concedeu uma entrevista com duras críticas após a derrota do Corinthians por 4 a 1 diante do Palmeiras, neste domingo (11), no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O jogador questionou a situação interna do Corinthians e afirmou que nunca enfrentou um momento semelhante ao longo de sua carreira profissional.

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— Com todo o respeito ao que eu estou falando aqui, só que, pô, eu nunca vivi essa merda na minha carreira. Tenho 17 anos, 18 anos de profissional. Nunca vivi isso. Já vivi momentos difíceis, momentos de perder, momentos de estar na zona de rebaixamento, mas a sensação era outra, sabe? E a diretoria sempre protegendo os atletas. Nunca vivi isso de parece que cada um está fazendo o seu e fod*** o resto. Eu vou lutar até o final porque eu amo isso aqui, eu amo futebol, eu amo o Corinthians. Eu vou lutar, vou lutar. E, como eu falei no início aqui, se alguém, a imprensa, a torcida quiser, que me xingue, que faça qualquer coisa comigo, mas... eu vou proteger os meus jogadores. Vou proteger os meus atletas. A gente não merece viver o que a gente está vivendo. E conversei já com alguns jogadores para a gente se fechar. Só nós jogadores, mais ninguém. Porque tem muita gente atrapalhando o Corinthians, tem muita gente atrapalhando os jogadores — disse Gabriel Paulista.

O atleta também apontou a falta de proteção ao elenco, criticou pessoas que estariam atrapalhando a equipe e garantiu que seguirá lutando pelos companheiros até o final da temporada. Gabriel Paulista, no entanto, evitou citar nomes.

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— Eu não vou citar nomes, vocês sabem quem. A minha preocupação são os jogadores. Vou tentar fazer o meu melhor, não só dentro de campo, porque, como eu falei, eu também estou devendo para caramba. Estou devendo muito. Para um jogador de muitos anos na Europa, estou devendo. Mas são coisas que a gente não pode deixar de falar aqui. São coisas que às vezes a gente vem aqui e protege demais, sabe? Protege diretoria, protege o outro, mas não. Eu estou aqui só para proteger os meus jogadores. O resto eu não vou proteger ninguém porque eles não protegem a gente — completou.

Zagueiro do Corinthians questionou a falta de proteção ao elenco e apontou problemas nos bastidores do clube (Foto: Ricardo Moreira/Zimel Press/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians acumula 55 partidas disputadas na temporada de 2026, com 20 vitórias, 15 empates e 20 derrotas, o que representa um aproveitamento de 45,5% dos pontos. Ao longo do ano, a equipe marcou 58 gols e sofreu 55, mantendo um saldo positivo de três gols.

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No Campeonato Brasileiro, os números são ainda mais preocupantes. Em 30 rodadas, o Timão conquistou apenas oito vitórias, além de oito empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35,6%. O desempenho ofensivo também é inferior ao defensivo, com 31 gols marcados e 38 sofridos, resultando em um saldo negativo de sete gols.

A situação se agrava ao analisar o desempenho recente da equipe na competição nacional. Nos últimos oito jogos, o Corinthians acumulou oito derrotas consecutivas, sem conquistar um ponto sequer, registrando aproveitamento de 0%. Nesse período, o time marcou apenas sete gols e sofreu 18, números que evidenciam a sequência negativa vivida pelo clube na reta final do Brasileirão.