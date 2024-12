Mercado da Bola: saiba as negociações do Corinthians

O Corinthians já direciona seus esforços no mercado da bola para preparar um elenco forte e competitivo em 2025. De olho nas disputas do Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores na próxima temporada, o Timão tenta concretizar algumas negociações.

Ángel Romero é um desses casos. O atacante paraguaio, que terminou o ano como o segundo maior artilheiro da equipe, com 16 gols e oito assistências, tem vínculo com o Timão até o fim de dezembro.



Romero atingiu a cláusula que o habilita a optar por uma renovação, ao participar de pelo menos 60% dos jogos em 2024. Apesar disso, as negociações continuam em andamento, já que o jogador deseja um contrato de dois anos, enquanto o clube propõe apenas uma temporada. A diretoria considera Romero uma peça fundamental para os planos e busca uma solução para selar o acordo.

Talles Magno também ainda tem situação indefinida. O atacante está emprestado pelo New York City até o meio de 2025. Clube e jogador, porém, acreditam que o vínculo será estendido até o fim do próximo ano.

Enquanto isso, os rumores sobre uma possível chegada de Paul Pogba ao Corinthians movimentaram os bastidores. Apesar da torcida alvinegra ter se animado com a possibilidade, o presidente Augusto Melo negou que haja qualquer negociação em andamento com o jogador francês.

— Não tem nada. Não falamos, não conversamos, por enquanto não chegou nada até mim. Sempre deixei muito claro que estamos conversando direto, eu e o Fabinho [Soldado] junto com a comissão. Se houver alguma necessidade em uma posição, não vamos medir esforços para qualificar ainda mais nosso elenco em 2025 — disse Augusto em entrevista à “Rádio Craque Neto”.



Pogba, que está suspenso por doping até março de 2025, está sem clube desde que rescindiu com a Juventus, em novembro.

Com estreia marcada no Paulistão para o dia 15 de janeiro contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians inicia sua pré-temporada com grandes expectativas para 2025, mirando conquistas importantes e um elenco fortalecido.