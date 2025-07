Giovane, ex-Corinthians, é anunciado por equipe italiana

Giovane, jogador que deixou o Corinthians em junho, foi anunciado pelo Hellas Verona, da Itália. A divulgação foi feita nas redes sociais da equipe europeia, na tarde desta terça-feira (8). A contratação aconteceu sem custos.

O jogador rescindiu amigavelmente com o Corinthians, que não receberá nada pela transferência. No final da última temporada, Giovane chegou a ser afastado do elenco profissional após um imbróglio contratual, pois não aceitou as investidas do clube alvinegro.

Revelado pelo Timão, o fez a sua estreia no time profissional em 2022, mas nunca conseguiu se firmar como titular. Ao todo foram 48 jogos com a camisa alvinegra e quatro gols marcados. Nesta temporada, o técnico argentino escalou Giovane na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, no Campeonato Paulista.

O jogador encerrou sua passagem pelo Corinthians com um título: o Campeonato Paulista desta temporada, conquistado sobre o Palmeiras, no início deste ano. O vínculo do atleta iria até julho, mas rompeu amigavelmente com a diretoria alvinegra.

O Hellas Verona terminou o último Campeonato Italiano na 14ª posição. O clube segue na Série A. Atualmente, a equipe é comandada por Paolo Zanetti. A contratação foi sem custos para o time europeu.

Giovane deixou o Corinthians amigalvemente e irá defender o Hellas Verona na próxima temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Busca por um atacante

O Corinthians busca a contratação de um jogador que atue ao lado do campo. Dorival Júnior, que comanda o Timão desde abril, avalia que a equipe foi montada para atuar pelo meio e, portanto, quer um novo atacante para o setor.

Nesta semana, o clube alvinegro finalizou as negociações com Biel, atacante do Sporting, mas desistiu após considerar alto a pedida da equipe de Portugal. O Corinthians segue atrás de um jogador, mas não quer fazer altos investimentos.