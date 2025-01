Félix não treina e jovem ganha vaga; veja a provável escalação do Corinthians

O Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), em sua estreia na atual temporada. O confronto é válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista e será realizado no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

A ideia de Ramón Díaz é poupar, nas primeiras rodadas do torneio estadual, os jogadores que terminaram o último Brasileirão como titulares. Os atletas se reapresentaram no dia 7 de janeiro, e a comissão técnica considera o período de treinamento muito curto para as primeiras partidas do Paulistão.

O Corinthians deve entrar em campo com: Matheus Donelli; Leo Mana, Cacá, João Pedro Tchoca e Hugo; José Martínez, Alex Santana, Charles e Talles Magno; Romero e Héctor Hernández.

Inicialmente, Félix Torres seria o parceiro de Cacá na zaga. O equatoriano não participou do treino aberto à imprensa, na tarde desta quarta-feira (15), e deve ser poupado pela comissão técnica. Com isso, João Pedro Tchoca deve ganhar uma oportunidade. O jovem de 21 anos foi capitão na conquista da Copinha de 2024, e terminou o ano emprestado ao Ceará.

Treinador vai escalar equipe com reservas na estreia do Paulistão

Improvisação na armação do Corinthians

Outra novidade na partida será a entrada de Talles Magno em uma nova função, como meia armador. O esquema com quatro jogadores na parte central do campo foi fundamental para a sequência de nove vitórias consecutivas do Corinthians no Brasileirão. Com os desfalques de Garro, que se recupera de lesão, e Coronado, que é considerado titular na ausência do argentino, Ramón Díaz optou por improvisar o atacante.