Romero admite atraso de salários, mas defende diretoria do Corinthians

O Corinthians ainda não pagou os salários dos jogadores e comissão técnica previstos para janeiro - o prazo final era o quinto dia do mês. Um dos atletas mais experientes do elenco, Ángel Romero concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, nesta quarta-feira (15), e confirmou o atraso.

— Não atrapalha. Sempre que tem atraso, o presidente e o Fabinho falam com sinceridade. A gente teve essa conversa, não tem por que se preocupar. Não atrapalha. Como falei, continuo com objetivo de voltar a ser campeão, e todo mundo está confiante que nesse ano a gente pode conquistar alguma coisa, mas sem relaxar — disse o jogador.

Uma das principais bandeiras do presidente Augusto Melo em seu primeiro ano de gestão foi a responsabilidade de manter os salários em dia. O atacante paraguaio minimizou o atraso de salários e disse que o clube está focado na disputa do Paulistão, que começa nesta quinta-feira (15).

— Isso é parte da diretoria, o grupo tem que estar bem, mas nosso trabalho é dentro de campo. Teve anos de muito atraso, nesse ano é só esse. A gente vai pensar no que fazer em campo para chegar aos nossos objetivos — falou o atacante.

Apoio a Augusto Melo

Na segunda-feira (20), o Conselho Deliberativo do Corinthians irá se reunir no Parque São Jorge para votar o impeachment do presidente do clube. Em dezembro, o pleito chegou a acontecer, mas interrompido após Augusto Melo apresentar uma liminar na Justiça, mecanismo que caiu dez dias depois.

Na época, os jogadores do Corinthians se manifestaram publicamente a favor de Augusto Melo. Uma das justificativas era que o dirigente era fiel aos compromissos com os atletas, um deles, o pagamento de salários em dia. Romero revelou que o atraso não interfere no apoio ao mandatário.

— A gente continua com apoio ao presidente, não vai mudar. Tudo que ele falou, está cumprindo. Da nossa parte, continua igual — enfatizou o jogador.

Jogador concedeu entrevista coletiva (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Próximo Compromisso do Corinthians

A estreia do clube alvinegro nesta temporada será na quinta-feira (16). Em Bragança Paulista, o Timão encara o Red Bull Bragantino, às 19h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Ramón Díaz deve escalar o time reserva neste compromisso.