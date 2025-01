O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (15) a renovação de contrato do jovem lateral Leo Mana, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024 com o Timão e ampliou o vínculo até o fim de 2029. O atleta esteve no CT Joaquim Grava ao lado do presidente Augusto Melo e o diretor Fabinho Soldado para assinar o novo acordo.

A ampliação do contrato também estabelece uma nova multa para transferências. O clube divulgou que a multa para vendas no mercado nacional é de R$ 160 milhões. Para transações internacionais o valor é de 100 milhões de euros. O contrato anterior de Mana iria até abril de 2026.

O jogador comemorou a extensão de contrato com o clube e afirmou que tem como principal objetivo se estabelecer na equipe principal do Corinthians para ganhar mais oportunidades dentro de campo.

- Estou muito feliz, isso é fruto de trabalho, de estar ali todos os dias querendo melhorar. Querendo algo a mais. Agora é continuar fazendo isso e seguir buscando meu espaço. Se Deus quiser, vai dar tudo certo - afirmou.

Léo em ação pelo sub-20 do Corinthoans. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Pelo Timão, Mana disputou 16 jogos entre 2022 e 2024. A temporada passada foi a mais proveitosa para o lateral de 20 anos, quando entrou em campo nove vezes, sendo quatro delas como titular, entre jogos do {Campeonato Paulista}, Copa Do Brasil e Brasileirão.

Neste ano, o Corinthians negociou a saída de Fagner para o Cruzeiro. Considero peça importante para o setor, a saída do ídolo corintiano abre espaço para que Leo Mana ganhe mais minutos com Ramón e Emiliano Díaz no comando da equipe. O principal concorrente na posição é Matheuzinho, que chegou do Flamengo na temporada passada e brigou pela titularidade ao longo do ano.

Inscrito no Paulistão 2025 com o elenco do Corinthians, Leo Mana deve integrar a lista relacionados do elenco para o confronto desta quinta-feira (16). O Corinthians estreia contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, às 19h30.