Sem Memphis, Corinthians finaliza preparação para estreia no Paulistão

O Corinthians realizou seu último treinamento antes de sua estreia no Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira (15), o elenco do clube alvinegro treinou em dois períodos no CT Joaquim Grava. A atividade da tarde, aberta à imprensa, não contou com Memphis, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Félix Torres, além de Breno Bidon, e Felipe Longo, que estão na seleção.

continua após a publicidade

➡️Romero admite atraso de salários, mas defende diretoria do Corinthians

Os quatro primeiros jogadores citados estavam no CT Joaquim Grava, mas realizaram trabalhos à parte O argentino é o único que o Corinthians divulga oficialmente que se recupera de uma lesão, uma tendinopatia patelar no joelho direito.

O treinamento no campo contou com as presenças de Giovane, que não vem sendo relacionado por Ramón Díaz devido a problemas contratuais, Diego Palacios, que se recuperou de lesão na cartilagem de joelho que o afastou durante toda temporada passada, e Maycon, que também retorna do departamento médico.

continua após a publicidade

Mais cedo, pela manhã, o elenco do Corinthians disputou um jogo-treino contra o União Barbarense, também no CT Joaquim Grava, no qual venceu por 4 a 1, com dois gols de Pedro Raul, um de Yuri Alberto e outro de Kayke.

O início da atividade da tarde foi aberta à imprensa. Os jogadores iniciaram o treino jogando uma altinha, prática em que os atletas não podem deixar a bola cair no chão, e após a brincadeira, fizeram um treino de pressão em campo reduzido.

continua após a publicidade

Corinthians finalizou preparação para duelo contra o Red Bull Bragantino (Foto: Caioba/Lance!)

Preparação para estreia

O Corinthians teve pouco tempo para recuperar o elenco. Os jogadores se reapresentaram na última terça-feira (7). Com pouco mais de uma semana de treinamentos, Ramón Díaz deve escalar uma equipe com muitos reservas para a estreia no Paulistão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Nesta quinta-feira (16), o Timão encara o Red Bull Bragantino, às 19h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Paulistão, em Bragança Paulista. Ramón Díaz deve escalar o time com: Matheus Donelli; Leo Mana, Cacá, João Pedro Tchoca e Hugo; José Martínez, Charles, Alex Santana e Talles Magno; Romero e Héctor Hernández.